Виявили білок, що сприяє росту пухлин: це допоможе створити надефективні ліки проти раку

Учені виявили, що білок, який зазвичай відіграє роль в активносі здорових клітин, втрачає свою здатність до функціонування потрапляючи в ракові клітини. Це провокує некероване поширення небезпечних утоверень по організму.

Мова про білок MYC, саме він є відповідальним за ріст пухлин у 75% випадків. Водночас учені вирішили "перевернути" ці його можливості і створити проривні ліки. Дослідження опубліковано в Журналі Американського хімічного товариства.

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Проблема полягає в тому, що MYC є безформним білком, що робить його складним для таргетування традиційними ліками.

Втім, учені з UCR оприлюднили обнадійливі дослідження. Вони змогли розробити пептидну сполуку, зокрема, NT-B2R, яка може взаємодіяти з MYC і повернути його під контроль.

! Наразі експерименти з використанням культури клітин головного мозку показали, щА це означає, щорегуляцію генів можна змінити, а метаболізм і проліферацію ракових клітин знизити.

Біохімік і один із авторів дослідження Мін Сюе порівняв MYC зі "стероїдом, який сприяє швидкому зростанню раку". Нові дані вчених свідчать, що білок MYC потенційно може використовуватись у препаратах проти раку.

Важливим такж є факт створення бібліотеки пептидів, які здадні зв'язуватися з безформною структурою MYC. Зазначають, що зміна структури пептидів покращує їхню взаємодію з безформними білками.

Ефективність зв'язування цього пептиду вище за попередні версії щонайменше вдвічі. Тобто, це і справді наближає науковців до розробки ліків.

Як швидко можуть з'явитись ліки

Попри те, що пептид наразі уже активно постачають завдяки використанню ліпідних наночастинок, ці ліки потребують ретельної корекції дозування. Наразі ж вчені наголошують, що наразі важливо провести випробування на людях, але уже можна з упевненністю сказати, що цей метод є досить перспективним у боротьбі з раковими захворюваннями.

Учені характеризують MYC, як хаос. Передусім тому, що йому не вистачає структури.

Водночас прямий вплив відразу на кілька видів раку, роблять його буквально Святим Граалем у розробці ліків від раку. Ми надзвичайно раді тим успіхам, яких досягли досліджуючи білок MYC,

— підсумував Сюе

До слова, вчені встановили, що вірус Зіка може мати потенціал у лікуванні деяких видів раку. Експерименти показали дуже обнадійливі результати: ефективність лікування становила від 80% до 90%. Усього одноразова ін'єкція призводила до повного зникнення пухлин без прояву рецидивів або симптомів.