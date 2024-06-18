Чому болить в грудях: основні причини

Біль у грудях – симптом, який може викликати тривогу у кожного з нас. Він може бути ознакою як серйозних захворювань, так і менш небезпечних станів.

Пояснюємо, як підходити до болю у грудній клітці, спираючись на принципи доказової медицини. Усього існує шість причин, які можуть спричинити біль у грудній клітці.

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Чому болить в грудях

Гострі стани. Якщо відзначаються гострі та інтенсивні болі у грудній клітці, насамперед потрібно негайне звернення за медичною допомогою.

Такі стани, як розшарування аорти, спонтанний пневмоторакс, тромбоемболія легеневої артерії та інші, вимагають термінової діагностики.

Запальні процеси. Менш інтенсивні болі можуть бути пов'язані із запальними процесами в органах. Наприклад, плевритом, пневмонією, перикардитом, міокардитом, захворюваннями середостіння та пухлинами. Ці стани також потребують уважного обстеження та підходу до лікування.

Неврологічні причини. Всупереч поширеній думці, неврологічні причини болю в грудях трапляються досить рідко. Біль після фізичного навантаження або в незручній позі найчастіше є неспецифічним м'язово-скелетним болем.

Ураження нерва чи коріння часто супроводжується нейропатичним больовим синдромом – може виявлятися через оніміння чи гіперчутливість, печіння, відчуття мурашок по шкірі чи відчуття, ніби шкіру пече.

Один з яскравих прикладів ураження нервових структур – оперізуючий лишай, або герпес, який атакує ганглії спинномозкових нервів. В результаті вздовж нервового корінця, крім висипу, виникає біль, що стріляє, печіння і зміни чутливості шкіри – оніміння або гіперчутливість.

Таким чином, якщо у вас не спостерігається нічого з перерахованих вище симптомів, швидше за все, це не міжреберна невралгія, навіть якщо ви відчуваєте біль між ребрами.

Неспецифічний м'язово-скелетний біль (НМСБ). Більшість больових синдромів у грудях належить до НМСБ. Це може бути міофасціальний больовий синдром, грудинний синдром, ксифоїдалгія, синдром Тітце, реберно-грудинний синдром та синдром ковзного ребра. Лікування таких станів часто включає знеболювальну, фізіотерапію та корекцію способу життя.

Психологічний аспект. Не можна ігнорувати той факт, що біль у грудях може бути пов'язаний із тривожними та соматоформними розладами. У цьому разі важливо забезпечити комплексний підхід до лікування, включаючи консультації з психотерапевтом.

Компресійні переломи через остеопороз. Крім того, болі в хребті можуть виникати на тлі спонтанних компресійних переломів, спричинених станом, при якому відбувається вимивання солей кальцію, що найчастіше зустрічається у жінок постменопаузального віку та у пацієнтів, які приймають стероїди. У таких випадках потрібне оперативне лікування та замісна терапія для запобігання подальшій втраті кальцію та виникненню нових переломів.

Коли звертатись до лікаря

З появою болю в грудній клітці необхідно звернутися до відповідних фахівців для подальшого обстеження та лікування.

Біль у грудях – симптом, який вимагає уважного та ретельного підходу. Спираючись на принципи доказової медицини, можна ефективно діагностувати та лікувати більшість причин болю у грудній клітці, мінімізуючи ризик для здоров'я пацієнта. Важливо пам'ятати про необхідність звернення за спеціалізованою медичною допомогою за перших же тривожних симптомів.