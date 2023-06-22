Чи можна їсти морозиво, коли болить горло

Зазвичай біль у горлі виникає при грипі, ларингіті, застуді, фарингіті та ангіні. Ще її викликають речовини, які подразнюють горло – сигаретний дим, алергія або кислота, яка зі шлунка потрапляє у стравохід при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі.

Види морозива

Морозиво – це заморожений молочний продукт, який готують із вершків чи молока, молочного жиру, цукру та ароматизаторів. Заморожений крем і французьке морозиво містять яйця.

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Різновиди з іншим складом – щербет, сорбет та фруктовий лід. Щербет готується з води, цукру, молока чи вершків, з додаванням фруктів. Сорбет нагадує щербет, але в ньому немає молочних продуктів. Ще варіант – фруктовий лід, у складі якого пюре із фруктів або ягід і вода.

Є види морозива без цукру, а також із низьким вмістом жиру або високим вмістом білка. У такий десерт додають штучні підсолоджувачі, наприклад еририт, ксиліт, інулін та стевію. Ці речовини містять мало калорій, тому продукти з ними підходять людям із діабетом та тим, хто хоче знизити вагу. Але їх вживання може спричинити здуття живота та пронос.

Чи може морозиво викликати біль в горлі

Якщо не було контакту з людьми, які хворіють на ангіну, фарингіт та інші інфекції дихальних шляхів, людина не курить і часто миє руки для профілактики інфекції, то морозиво швидше за все не викличе запалення в горлі.

Морозиво або холодний напій не призведе до застуди. Її причина – бактерії та віруси. А холод якраз знімає біль, так само як діє лід, прикладений до синця.

Охолоджені шматочки фруктів та морозиво допоможуть полегшити біль у горлі дитини, а для повного знеболювання, якщо дуже боляче, можна прийняти ібупрофен.