Болить горло і боляче ковтати: які причини і як полегшити стан

З настанням холодів багато людей можуть зіштовхнутись із неприємним болем в горлі. Він може виникнути насправді з багатьох причин. Це значно впливає на наше самопочуття та може впливати на якість життя.

Що робити, аби полегшити симптоми при болю в горлі – розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко, інформує 24 Канал.

Дивіться також В яких випадках тепло може бути ліками та проти яких хвороб

Як собі допомогти, коли болить горло

Лікар пояснює, що біль у горлі може бути інфекційним і неінфекційним, це перше, що потрібно розуміти, якщо хочете позбутись неприємного відчуття.

Інфекційна причина болю в горлі – це найчастіше ГРВІ, коронавірус та інші віруси. Переносячи їх, ви отримуєте симптоматичне лікування,

– зазначив Роман Петренко.

Тобто, якщо горло сильно болить і боляче ковтати, лікар каже, що впоратися з симптомами можна самостійно просто полегшивши біль – для цього чудово підійде морозиво та холодне питтям, пастилки.

Коли до лікаря

Водночас, якщо біль в горлі не минає, найімовірніше, річ у бактеріальній інфекції.

Якщо це бактеріальна причина (стрептокок групи А), і біль у горлі не минає на тлі симптоматичного лікування, потрібно звернутися до спеціаліста і визначити доцільність антибактеріальної терапії,

– додав інфекціоніст.

Крім того, за словами лікаря, ж низка інших причин, неінфекційного походження, які можуть бути причиною болю в горлі. Серед них: