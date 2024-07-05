Face to Face: Відкрили набір пацієнтів для безкоштовної реабілітації людей з травмами обличчя

В ході благодійної ініціативи Face to Face 2024, запланованої цієї осені у Львові, команда американських хірургів спільно з колегами з України проведе спеціалізовані пластичні хірургічні процедури на безоплатній основі.

Ці послуги будуть доступні для учасників бойових дій і цивільних осіб, котрі зазнали травм чи ушкоджень в районі голови, обличчя та шиї в під час війни Росії проти України.

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Як потрапити в програму Face to Face

Люди, які потребують такого втручання, чи їхні родичі та близькі, можуть подати заявку на участі в програмі. Для цього необхідно звернутися з повідомленням в один із популярних месенджерів – Telegram, Viber або WhatsApp за номером: +38093 781 4304

Ті пацієнти, які успішно пройдуть необхідний відбір, отримають можливість пройти оперативне лікування та реабілітацію в медичному закладі на безоплатній основі.

Це вже четверта програма. За три попередні місії Face to Face прооперували 100 пацієнтів. Серед них 14 пересадок кісток з ноги для відновлення щелепи. Місія проходить на базі Першого медичного об’єднання Львова.