Бактерії для схуднення: знайшли пробіотик, який знижує вагу

У сфері вивчення корисних властивостей пробіотиків корейські дослідники продовжують робити прориви. Остання робота підтвердила, що добавка з молочнокислими бактеріями Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 сприяє зниженню вмісту жиру в людей, схильних до ожиріння.

Вчені в Південній Кореї не вперше працюють з цими бактеріями, які отримують з кореня місцевої рослини дудник гігантський (Angelica gigas Nakai). Рослина цього виду є компонентом у традиційній китайській та корейській медицині.

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Нове дослідження бактерій проти ожиріння

У попередньому експерименті на мишах, яким надавали дієту з високим рівнем жиру і потім давали молочнокислі бактерії, дослідники помітили стабілізацію ваги у тварин та нормалізацію рівнів ліпідів, холестерину та інших кров'яних показників.

Нове клінічне випробування було організовано за участю 100 добровольців від 19 до 60 років з індексом маси тіла від 25 до 30, що вказує на потенційну схильність до ожиріння.

Учасників випадково розділили на дві групи: перші протягом 12 тижнів приймали добавку з Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 (по одній капсулі на день, з вмістом 2 × 101⁰ колонієутворюючих одиниць), а другі – плацебо у вигляді аналогічної капсули.

Бактерії допомагають схуднути

Дослідження показало зниження жирової маси та рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності у групі, яка приймала пробіотик, на відміну від групи плацебо. Крім того, спостерігався підвищений рівень гормону адипонектину, який регулює рівень глюкози та розщеплення жирних кислот. У цілому пробіотик добре переносився і не викликав побічних ефектів в учасників.

Автори дослідження зазначили, що результати співанні з попередніми дослідженнями переваг Lactiplantibacillus plantarum SKO-001. Раніше було показано, що крім зниження жирової маси та рівня холестерину, цей пробіотик також знижує накопичення ліпідів у печінці на рівні мРНК ліпогенних генів.