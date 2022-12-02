Харчові добавки з омега-3 виявилися неефективними: результати великого дослідження

Два систематичні огляди показують, що біологічно активні добавки з жирними кислотами омега-3 майже не впливають на ймовірність розвитку інфарктів, інсультів і раку.

Нове дослідження БАД з омега-3

Вчені встановили, що добавки можуть трохи знизити кількість випадків серцево-судинних захворювань та смертність від них, але дещо збільшити ризик раку простати. Як корисні, так і шкідливі ефекти виявилися незначними.

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Докази щодо омега-3 в основному отримані з досліджень добавок з риб'ячим жиром, тому вплив на здоров'я вживання жирної риби неясні. Вона дуже поживна в рамках збалансованої дієти, у рубі високий вміст білка та таких важливих мікроелементів, як селен, йод, вітамін D та кальцій – це набагато більше, ніж джерело омега-3,

– розповіла провідна авторка обох досліджень Лі Хупер.

Омега-3 жирні кислоти корисні для здоров'я та є незамінним компонентом дієти. Вони містяться у горіхах, насінні, жирній рибі (наприклад, у лососі). Також широко поширені біологічно активні добавки із цими речовинами. У всьому світі широко пропагується збільшення вмісту омега-3 кислот у раціоні. Існує думка, що вони захистять від раку, інфаркту міокарда та інсульту.

Автори оглядів розглянули 47 досліджень, у яких брали участь дорослі без онкозахворювань, або з підвищеним ризиком розвитку раку, або раніше поставленим діагнозом раку, а також 86 досліджень із підтвердженими випадками серцево-судинних подій чи смерті.

Добавки з омега-3 майже не впливають на здоров'я

Вчені проаналізували рандомізовані контрольовані дослідження (всього понад 100 000 учасників), які тривали не менше року. Вони порівняли збільшення споживання довголанцюгових омега-3 жирних кислот (риб'ячого жиру) зі звичайним або зниженим.

Згідно з отриманими результатами, якби 1000 осіб приймали омега-3 добавки протягом чотирьох років, то три людини уникнули б смерті від серцево-судинних захворювань, 6 осіб уникнули б ішемічної хвороби серця (наприклад, інфаркту міокарда), а у 3 додаткових людей розвинувся б рак простати.