Що таке аюрведа та чи може вона лікувати

Хвороба виникає через дисбаланс чи стрес у житті та свідомості людини – на цій ідеї заснований метод нетрадиційної медицини – аюрведа. Що наука говорить про цю практику?

Що таке аюрведа

Аюрведа – одна із найстаріших медичних систем у світі. Вона зародилася в Індії понад 3000 років тому, а сам термін походить від санскритських слів "аюр" – життя та "веда" – наука чи знання.

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Аюрведичне лікування починається з процесу внутрішнього очищення, за яким слідують спеціальна дієта, лікування травами, масаж, йога та медитація. В Індії аюрведа вважається формою медичної допомоги, що прирівнюється до традиційної західної, традиційної китайській, натуропатичній та гомеопатичній медицинам. Практики аюрведи в Індії проходять визнане державою навчання в інституті.

Наскільки ефективна аюрведа

Найкрасномовніший аргумент проти аюрведи – це тривалість життя в Індії. Вона становить 68,13 року (163 місце у світі), для чоловіків – 66,97 року, для жінок – 69,42 року.

Більшість аюрведичних засобів виготовляють із кількох компонентів, безпеку та ефективність яких не завжди перевіряють. У багатьох країнах аюрведичні засоби реєструють як біологічно активні добавки. Такі препарати не повинні відповідати стандартам безпеки та ефективності нормальних ліків. Отже, люди можуть вільно купувати їх на свій страх і ризик.

Відзначено, що деякі аюрведичні засоби включають метали, мінерали або дорогоцінне каміння. Наприклад, під час аналізу 230 аюрведичних препаратів з Індії виявилося, що до 40% містили високі дози важких металів. А опитування людей, які використовують засоби аюрведи, показало, що у 40% з них підвищений рівень свинцю в крові.

FDA не схвалило жодного аюрведичного продукту для профілактики, лікування або діагностики будь-яких захворювань. При цьому попереджає, що наявність металів у деяких аюрведичних продуктах робить їх потенційно шкідливими.

До того ж аюрведичні трави можуть по-різному взаємодіяти з ліками та підходити не кожній людині. Тому їх не варто приймати без консультації із лікарем.

Хоча аюрведа може мати потенційно позитивні ефекти при використанні як додаткової терапії у поєднанні зі стандартною доказовою медичною допомогою, вона не повинна замінювати її, особливо при лікуванні серйозних захворювань. Не варто використовувати аюрведичні препарати, щоб відкласти відвідування доказового лікаря щодо медичної проблеми.