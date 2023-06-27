Якщо вибухне АЕС: що їсти, пити та як діяти – чіткі інструкції

У разі аварії на ЗАЕС потрібно строго слідувати вказівкам влади. Найімовірніше буде потрібна евакуація, а до того часу кожному важливо вжити заходів, щоб зменшити вплив радіації.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що "загроза ніколи не була такою великою, як зараз", оскільки окупанти розробили і затвердили план підриву Запорізької атомної електростанції.

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Що потрібно робити при радіаційній аварії

Довідка. Радіаційна аварія – це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, що спричинило вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі безпеки. Вона може супроводжуватися вибухами та пожежами.

Наслідками таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення. Через радіаційний вплив у людини можуть порушуватися життєві функції різних органів (органи кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового тракту тощо), може розвиватися променева хвороба.

Що робити при радіаційній аварії:

Найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.

Якщо аварія трапиться у вашій місцевості, залишайтесь у приміщенні або негайно зайдіть до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити. Увімкніть телебачення або радіо й слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади.

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі.

Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без потреби. Якщо ви на вулиці, не дивіться у бік вибуху, закрийте обличчя й ляжте на землю.

Зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях.

Продукти загорніть у плівки і тримайте у холодильнику або шафі.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання. Будьте обережні з із забрудненим радіацією одягом, аби не розпорошити радіоактивні частинки з нього.

Зберігайте спокій, дбайте про близьких, наскільки це можливо, й чекайте вказівок влади

Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття? Виходьте лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички.

Чого робити не слід:

НЕ роздягайтеся на вулиці.

НЕ сідайте на землю.

НЕ купайтеся у відкритих водоймах.

НЕ збирайте гриби або лісові ягоди.

Дії, якщо ви покидали укриття і повернулись додому

Після повернення зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварини.

Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому. НЕ тріть і НЕ дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.

Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха. Одягніть чистий одяг.

Як безпечно пити воду

Вживайте воду лише з перевірених джерел. Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Упаковка захищає рідину від радіоактивних речовин.

Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж є безпечними для вживання.

Вода в інших місткостях у вашому домі, як от унітаз або водонагрівач, теж не буде містити радіоактивних речовин.

. Кип'ятіння водопровідної води не позбавляє її від радіоактивних речовин.

Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води. Навіть якщо водопровідна вода забруднена, вона все одно підходить для знезараження.

Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу,

– пояснюють у ЦГЗ.

Як харчуватись

Щодо їжі, то споживайте ту, яка була у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Вона буде безпечною для вживання.

Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері.

Як правильно їсти? Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, якомога далі від людей і тварин.

Йодопрофілактика

Приймати йодид без потреби небезпечно для здоров'я. Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику.

Ось дозування: