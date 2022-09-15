Популярні ліки продовжують життя людей з раком

Британські дослідники стверджують, що, попри побічні ефекти аспірину, прийом препарату в цілому позитивно впливає на виживання людей, хворих на рак.

Аспірин покращує виживання людей з раком

Команда проаналізувала минулі дослідження аспірину та стверджує, що він може зменшити запалення, пов’язане з раком, аномальне згортання крові, аномальний ріст кровоносних судин і посилити процеси відновлення клітин.

Також на тему: Назвали основні причини раку у всьому світі

Крім того, вони виявили зв’язок між аспірином і зниженням смертності від раку, його поширенням і судинними ускладненнями онкології. Вони кажуть, що навіть попри те, що аспірин збільшує кількість кровотеч, їх тяжкість низька, що свідчить про те, що препарат можна використовувати для лікування багатьох видів раку.

Цей огляд досліджень біологічних механізмів і клінічних результатів свідчить про "загальний позитивний вплив" на виживання та зниження поширення раку. Необхідні детальніші дослідження, щоб зрозуміти масштаб і мінливість будь-якого ефекту, але вони повинні проводитися з високим ступенем впевненості в тому, що аспірин є відносно безпечним препаратом.

Чому виникає позитивний ефект

Існує велика кількість доказів, які свідчать про користь аспірину для запобігання розвитку раку та поширенню метастазів. Докази щодо біологічних механізмів включають зниження аспірином пов’язаного з раком запалення, аномального згортання крові, аномального росту кровоносних судин і посилення процесів відновлення клітин.

Таким чином, виявляється, що аспірин приносить користь широкому спектру ракових захворювань, що свідчить про загальний позитивний ефект, який переважує негативний вплив.