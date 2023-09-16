Чому призначають антибіотики до та після операції

Перед операцією може знадобитися одноразовий профілактичний прийом антибіотиків. Лікар призначає їх, щоб зменшити ризик інфекційних ускладнень. Антибіотики після операції найчастіше не потрібні і можуть навіть нашкодити.

Хірурги оперують у стерильних рукавичках і масках, а хірургічні інструменти або одноразові, або зазнають ретельного знезараження – ці та багато інших заходів необхідні зниження ризику інфікування пацієнта під час операції.

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Антибіотики до операції

На жаль, ймовірність попадання мікроорганізмів в операційну рану все ж таки існує. Найчастіше до таких мікроорганізмів відносяться патогенні стафілококи та стрептококи. Тому для зменшення ризику розвитку інфекцій у післяопераційному періоді перед операцією використовуються антибіотики. Зазвичай достатньо одноразового призначення внутрішньовенно за 30 – 60 хвилин до початку операції.

Передопераційної підготовки за допомогою антибіотиків вимагають практично всі операції. До рідкісних винятків належать:

деякі діагностичні операції (наприклад, ексцизійна біопсія молочної залози);

обрізання (якщо немає факторів ризику інфекційних ускладнень, наприклад, цукрового діабету);

офтальмологічні операції;

неускладнена ринопластика;

лазерне або радіочастотне видалення варикозно розширених вен та деякі інші операції.

Антибіотики після операції

Раніше їх широко використовували з тією ж метою – знизити ймовірність інфікування операційної рани. Однак дослідники виявили, що рутинне призначення антибіотиків у післяопераційному періоді не несе додаткової користі для пацієнтів.

Навпаки, ця практика підвищує можливість розвитку стійкості бактерій до існуючих ліків. Такі резистентні бактерії – одна з головних небезпек перебування в лікарні, адже інфекційні захворювання, що викликаються ними, зазвичай важче протікають і довше лікуються.

Щоправда, в деяких випадках антибіотики після операції необхідні – наприклад, якщо у людини все ж таки розвинулися інфекційні ускладнення.