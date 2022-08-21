Скільки життів забирає спека щороку: велике дослідження

Вийшло відразу два великі огляди, присвячені негативним наслідкам глобального потепління для світової охорони здоров'я. Вони наголошують, якщо не вжити термінових заходів жертв аномальної спеки буде набагато більше.

Огляд "Спекотна погода та екстремальна спека: ризики для здоров'я" провели вчені зі США, Австралії та Канади. За оцінками дослідників, лише у 2019 році від високих температур у всьому світі померло не менше 356 тисяч осіб.

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Кількість жертв спеки зростає з року в рік

Загалом смертність, пов'язана зі спекою, зросла з 1980 року по 2016 рік на 74% у всьому світі, і ці показники продовжують рости. Ймовірно, щороку жертв аномальних температур буде з кожним роком дедалі більше, вважають вчені.

Екстремальна спека може бути пов'язана як мінімум з 17 причинами смерті, більшість з яких мають відношення до серцево-судинних та легеневих захворювань. Також висока температура може стати прямою чи непрямою причиною вбивства, самогубства та утоплення. Крім того, надто спекотна погода традиційно викликає збільшення кількості госпіталізацій та проблем із психічним здоров'ям.

Найбільша складність у тому, що це прихована кліматична проблема, тому що вона вбиває багато людей, але вона не вражає, як ураган чи щось таке. Вона просто відбувається постійно, тим вона й підступна, — розповів епідеміолог Тарік Бенмархнія із Каліфорнійського університету.

Що робити

У другому дослідженні вчені з Канади, Австралії та Великобританії повідомили, що кондиціонери, які стають єдиним порятунком у спеку, значно збільшують викиди парникових газів в атмосферу. Зараз, в умовах глобального потепління, потрібні більш екологічні та доступні варіанти охолодження. Наприклад, вентилятори на батареях та доступ до води. У містах необхідно збільшувати кількість зелених насаджень та настінних покриттів для відображення тепла від будівель.

Вчені також запропонували реалізувати різні заходи реагування, такі як системи раннього попередження про підвищення температури вище за норму та грамотного прогнозування аномальної спеки.