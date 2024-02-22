Однаково добре писати правою і лівою рукою: хто такі амбідекстери

Чи може людина однаково добре писати й правою, і лівою рукою? Виявляється, так. Цю особливість називають амбідекстрією. Чому вона формується? Чи варто вчитися цьому спеціально? Чи це впливає на інтелект?

Більшість людей мають панівну руку – та, якій простіше і зручніше виконувати деякі дії, наприклад писати, друкувати чи кидати м'яч. Це зумовлено роботою мозку та розвитком півкуль. Права півкуля відповідає за роботу лівої половини тіла, а ліва півкуля – за роботу правої.

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Шульг на планеті менше – в середньому 10 – 12% від загальної популяції. У цій групі частіше зустрічаються люди, які здатні міняти провідну руку залежно від завдання.

Що таке амбідекстрія

Амбідекстрія – здатність з однаковою легкістю користуватися як правою, так і лівою рукою. Вона може бути вродженою – у цьому випадку амбідекстрія проявляється в дитячому віці і означає, що спочатку обидві півкулі мозку у дитини працюють однаково.

Здобути таку здатність шляхом навчання та тренувань теж можна. У деяких сферах діяльності придбана амбідекстрія буде корисною, наприклад, у лікарській хірургічній практиці або будь-якій іншій роботі, яка потребує точності та спритності володіння інструментами.

Амбідекстрія та інтелект

Результати дослідження говорять про те, що показники тесту IQ у дітей з амбідекстрією були трохи нижчими, ніж у шульг і правшів. Особливо в завданнях, які демонструють здібності до арифметики та показники пам'яті. Пояснити, чому так відбувається, важко. Ймовірно, причина полягає в особливостях передачі сигналів між двома півкулями.

Все це лише статистичні дані, щоб підтвердити їх чи спростувати остаточно, потрібно провести додаткові дослідження. Не варто спиратися на них у виборі улюбленого заняття чи професії.

Амбідекстрія та СДУГ

Є дані, які говорять про те, що у дітей, які використовують різні руки для різних завдань, вдвічі частіше виникають труднощі з мовою та успішністю у навчанні, а у підлітків вищий ризик розвитку синдрому гіперактивності та дефіциту уваги (СДУГ).

У чому користь

Ми знайшли дуже мало наукових даних, які б перевірено говорили про користь придбаної амбідекстрії. Однак позитивні наслідки у здатності змінювати провідну руку можуть бути. Наприклад, ця здатність виявиться дуже доречною при отриманні травми провідної руки.