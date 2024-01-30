Як алкоголь впливає на сон: нове відкриття

Багато людей мають звичку пити келих вина перед сном після складного робочого дня, включаючи тих, у кого виникають проблеми з засинанням. Проте, американські вчені відкрили, що вечірня доза алкоголю істотно впливає на структуру сну, зменшуючи фазу швидких рухів очей (REM).

Раніше дослідження також вказували, що споживання алкоголю, хоч і може прискорити процес засинання, але негативно впливає на якість сну. Проте вплив алкоголю на структуру нічного відпочинку досі залишається недостатньо вивченим. Наприклад, питання про "накопичувальний ефект" вживання алкоголю протягом кількох ночей поспіль залишалося відкритим.

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Нове дослідження сну

Для дослідження цього питання вчені на чолі з професоркою Мері Карскадон провели експеримент із 30 дорослими (15 чоловіками та 15 жінками) віком від 31 до 47 років. Учасники проводили три ночі в сонній лабораторії, сплячи 8 годин щоночі, тоді як вчені відстежували активність їхнього мозку.

Експеримент повторювався двічі кожному учаснику (з перервою на три дні), але з різними напоями. За 45 хвилин до сну учасникам подавали або безалкогольний або алкогольний коктейль.

Алкоголь негативно впливає на сон

В результаті обробки даних виявили, що алкоголь зменшує фазу швидкого сну (фаза швидких рухів очей, REM-фаза) та збільшує тривалість повільного сну (Slow-wave sleep). Організм не адаптувався до впливу алкоголю, зміни залишалися такими ж при повторному вживанні.

Варто зазначити, що попри те, що учасники експерименту могли швидше засинати після вживання алкоголю, якість їхнього сну погіршувалась.

Адже саме під час REM-фази, яка займає 25 – 30% від сну, людина бачить насичені сновидіння, формуються ключові когнітивні навички, мозок обробляє пережиті емоції та впорядковує інформацію. Крім того, фаза швидких рухів очей активує центральну нервову систему та допомагає підготуватися до пробудження.

Також нещодавно велика міжнародна команда лікарів та медичних науковців знайшла докази, які свідчать про те, що люди, які перестають вживати алкогольні напої, можуть знизити ризик розвитку деяких видів раку.