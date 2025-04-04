Виявили основну причину, чому людям з алкогольною залежністю так важко кинути пити

Вчені з Університету Джонса Хопкінса (США) вперше продемонстрували, що надмірне споживання алкоголю викликає серйозні порушення в процесах прийняття рішень у мозку, які зберігаються навіть через кілька місяців після відмови від спиртного.

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, пояснює, як алкоголь негативно впливає на важливі області мозку, що відповідають за когнітивні функції. Це відкриття може пояснити труднощі, з якими стикаються люди, які страждають від алкогольної залежності, у боротьбі з рецидивами, передає 24 Канал.

Також на тему Як довго марихуана впливає на реакцію водіїв

Нове дослідження алкоголізму

Під керівництвом нейробіологині Патрісії Джанак команда дослідників протягом місяця годувала щурів високими дозами алкоголю. Після майже трьох місяців без спиртного тварини пройшли тест на здібності до прийняття рішень.

Їм запропонували вибрати один з двох важелів для отримання винагороди: один з них частіше приносив приз, але кожні кілька хвилин "виграшний" важіль змінювався. Для успішного виконання завдання щурам необхідно було швидко адаптуватися та змінювати стратегії.

Щури, які вживали алкоголь, значно гірше впоралися з завданням, ніж здорові особини, повільніше переходячи на новий "правильний" важіль і демонструючи труднощі в прийнятті рішень.

Алкоголь змінює мозок

Вчені виявили, що в мозку щурів, які вживали алкоголь, відбулися значні зміни в області, відомій як дорсомедіальний стриатум, що відповідає за стратегічне мислення і планування. Тут спостерігалися ослаблені нейронні сигнали та знижена ефективність обробки інформації. Приголомшує те, що ці порушення зберігалися навіть через три місяці після припинення споживання алкоголю.

Отримані результати свідчать про те, що алкоголь не лише тимчасово "вимикає" мозок, але й викликає стійкі пошкодження. Це може пояснити, чому люди з залежністю часто повертаються до спиртного: їх здатності до прийняття правильних рішень ослаблені.

Раніше проведені тести на тваринах не відображали реальних когнітивних проблем, тоді як складне завдання з важелями вперше продемонструвало вплив алкоголю на мозок, наближаючи експерименти до умов, з якими стикаються люди.

При цьому у самців щурів зміни виявилися більш вираженими, ніж у самок, що вказує на можливі відмінності в реакції чоловіків і жінок на алкоголь – цікавий напрямок для майбутніх досліджень.

Дослідження показує, що пошкодження нейронних зв’язків може бути причиною високої ймовірності рецидивів навіть після реабілітації. Вчені планують вивчити, як алкоголь впливає на інші області мозку та чому самці щурів постраждали сильніше самок, що може відкрити нові шляхи для лікування залежності.