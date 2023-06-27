Алкоголь і антибіотики: чи можна пити одночасно

Є довгий список антибіотиків, які часто призначаються, які можна змішувати з алкоголем. І є група цефалоспоринів та ще низка антибіотиків, з якими пити не можна.

Міф, що алкоголь завадить антибіотикам працювати як потрібно або що він викличе побічні ефекти, не має достатніх підстав. Набагато гірше, якщо ви порушите режим прийому антибіотиків і погіршите цим проблему стійкості до них бактерій.

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Звідки взяв міф про антибіотики та алкоголь

Можливо, окремі сумні випадки призвели до міфу, що всі антибіотики не можна змішувати з алкогольними напоями. Але є ще дві цікаві теорії:

Антибіотики використовуються для лікування деяких захворювань, які передаються статевим шляхом. Можливо, що в минулого лікарі разом з рецептом на антибіотик виписували заборону на прийом улюблених напоїв. Мовляв, нагуляв інфекцію – тепер посидь і подумай про свою поведінку.

Під час Другої світової війни поранених солдатів у Північній Африці почали лікувати пеніциліном. Але він був у такому дефіциті, що після прийому ліки витягували із сечі пацієнтів та переробляли. Видужуючим солдатам дозволяли пити пиво, але це збільшувало обсяг їхньої сечі і ускладнювало отримання пеніциліну. Тож на пиво наклали заборону.

Які антибіотики не можна змішувати з алкоголем

Повністю відмовитися від вживання спиртного доведеться при вживанні:

метронідазолу – антибіотика, яким лікують зубні чи вагінальні інфекції, а також інфіковані виразки на ногах чи пролежні;

тинідазол – антибіотика, схожого по спектру дії з метронідазол, який також активний щодо бактерій Helicobacter pylori , атакуючих шлунок і дванадцятипалу кишку.

У поєднанні з цими та деякими іншими ліками алкоголь може викликати серйозну реакцію, схожу на ту, що викликає препарат дисульфірам для лікування алкогольної залежності. Фішка дисульфіраму в тому, що він провокує неприємні симптоми при вживанні алкоголю, формуючи негативне ставлення до нього. Ці симптоми включають:

нудоту;

біль в животі;

припливи;

прискорене або нерегулярне серцебиття;

головні болі;

запаморочення;

сонливість.

Хоча Національна служба охорони здоров'я Великобританії рекомендує повністю відмовитися від алкоголю під час прийому метронідазолу та тинідазолу та протягом кількох діб після закінчення прийому, не все так однозначно з цими препаратами. Огляд наукової літератури не підтверджує таких категоричних рекомендацій. Норвезькі вчені, які проводили огляд, не знайшли переконливих доказів того, що взаємодія алкоголю та метронідазолу може спричинити дисульфірамоподібну реакцію.

А ось із цефалоспоринами справи куди серйозніші. Доведено, що одночасний прийом алкоголю та цефалоспорину дійсно може спричинити дисульфірамоподібну реакцію і навіть призвести до смерті. Зараз глибоко видихніть. Таке буває тільки якщо отримувати антибіотик внутрішньовенно – при пероральному прийомі реакція не буде настільки гострою і ви залишитеся живі.

Є ще низка антибіотиків, які можуть давати реакцію при взаємодії з алкоголем: це лінезолід та доксициклін. Щоправда, не таку важку.

У поєднанні з пивом та вином лінезолід може призвести до суттєвого підвищення артеріального тиску. А ефективність доксицикліну теоретично може бути знижена у затятих любителів спиртного.