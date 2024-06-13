Розробили програму, яка точно діагностує різні форми раку легенів

Вчені розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який здатний точно діагностувати найпоширеніші форми раку легенів.

Результативність методу

Комп'ютерна програма у 99% випадків розпізнала аденокарциному та відрізнила її від плоскоклітинного раку легенів. Крім того, алгоритм прогнозує ймовірність та терміни рецидівів після онколікування.

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Програма здатна "самонавчатись" та виявляти 46 ключових морфологічних ознак пухлин, пов'язаних із ризиком рецидиву або довгостроковим виживанням.

"Алгоритм визначає й відсоток мертвих ракових клітин, присутність лімфоцитів та щільні скупчення пухлинних клітин", – ідеться у статті.

Допоможе і у лікуванні

Учені також запевнили, що завдяки цій програмі можна аналізувати незмінені легеневі тканини та кількість запальних клітин. Тобто це стане додатковим інструментом діагностики для лікування раку легенів.

Наразі науковці продовжують вдосконалювати алгоритм та планують розробити аналогічні програми для інших видів раку.