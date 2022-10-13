Алергія на оргазм: лікарі змогли допомогти першому чоловіку

Алергія на оргазм або синдром посторгастичної хвороби – це рідкісний стан, при якому після оргазму у людини розвиваються грипоподібні та алергічні симптоми, зокрема втома, слабкість, головний біль і лихоманка.

Вперше синдром було описано у 2002 році. Офіційно зареєстровано близько 60 випадків захворювання, але їх може бути набагато більше.

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Що відомо про алергію на оргазм

Співавтор дослідження Ендрю Шанхольцер із Школи медицини Вільяма Бомонта Оклендського університету пояснив, що цей стан часто неправильно діагностують, оскільки він маловідомий серед медичної спільноти.

Під час такої алергії більшість чоловіків мали лихоманку, кашель, чхання та м'язову слабкість. А деякі з них також відчували проблеми з мовою, концентрацією та пам’яттю, причому ці проблеми тривали від кількох днів до тижня.

Ці симптоми можуть бути результатом алергічної або аутоімунної реакції чоловіка на власну сперму. Через інфекцію або пошкодження яєчок вона в дуже малих кількостях потрапляє в кровотік.

Імунні клітини в організмі навчені атакувати будь-які виявлені сторонні речовини. Існують спеціальні клітини Сертолі, які ізолюють її від імунних клітин. Коли клітини Сертолі пошкоджені, сперматозоїди впливають на імунну систему. Вона атакує їх, наче це вірус чи чужорідна бактерія,

– пояснили науковці.

Успішне лікування алергії на оргазм

Один із чоловіків із синдромом посторгазмічного синдрому – 27-річний пацієнт. Він вперше зіткнувся із симптомами захворювання у 18 років. Він помітив, що кашляє та чхає щоразу після оргазму. Також у хлопця з'являлася кропив'янка і нежить. Поки він еякулював, лімфовузли на його обличчі та шиї опухали, а симптоми погіршувалися. Тому він уникав будь-якої сексуальної активності чи романтичних стосунків.

Чоловік ходив до лікарів загальної практики, але терапія не допомагала. Команда вчених Оклендського університету запропонувала пацієнту спробувати різні антигістамінні препарати. В результаті його успішно вилікували фексофенадином.