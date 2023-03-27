Алергія на море: що це та настільки часто зустрічається

Акваалергія – це алергія на морську воду. Алергічна реакція виникає після плавання у солоній воді або прогулянки вздовж морського узбережжя.

Прояви алергії на морську воду

Поява висипань після контакту з морською водою – досить поширене явище. Сама по собі вода до алергії не призводить. Вважається, що алергічну реакцію викликають мікроорганізми, що містяться у морській воді. Вони можуть бути у продуктах життєдіяльності риб, морських водоростей, планктону чи личинок медуз.

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Серед симптомів дрібні висипи на шкірі, свербіж, почервоніння. У поодиноких випадках можливі серйозні алергічні реакції на кшталт анафілаксії: це залежить від індивідуальної реактивності імунної системи людини.

Що робити

Людям з акваалергією може бути важко повністю уникнути контакту з морськими водою і повітрям, але можна дотримуватися деяких запобіжних заходів:

по можливості уникайте купання у морі;

носіть на пляжі захисний одяг, наприклад рукавички, та медичну маску;

плавайте у басейнах (якщо немає алергії на хлор), а не в морі;

якщо ви все ж таки вирішили поплавати в морі, по можливості використовуйте носові затискачі або захисні окуляри;

намагайтеся не виходити надвір під час сильного вітру, він може посилити вплив алергенів;

приймайте антигістамінні препарати після консультації з алергологом.

Якщо ви підозрюєте у себе алергію на воду, зверніться до алерголога для правильної діагностики та підбору лікування у конкретній ситуації.

Лікування зазвичай включає або повне уникнення контакту з морем, якщо це можливо, або прийом ліків, таких як антигістамінні препарати. Зазвичай їх приймають до походу на пляж чи купанні у морі. Тим, хто схильний до ризику важких реакцій, наприклад анафілактичного шоку, слід завжди мати при собі автоін'єктори з епінефрином.