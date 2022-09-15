В Угорщині жінок змушують слухати серцебиття плоду перед абортом

Згідно з новим указом, виданим урядом ультраправого прем’єр-міністра Віктора Орбана, угорські жінки, які хочуть зробити аборт, будуть зобов’язані "прослухати серцебиття плоду", перш ніж отримати доступ до процедури.

Нова постанова має набути чинності у четвер, 15 вересня. В уряді країни повідомили, що майже дві третини угорців пов'язують початок життя дитини з першим серцебиттям.

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Відколи Орбан прийшов до влади в 2010 році, його уряд просуває так звані "традиційні сімейні цінності" та запроваджує низку заходів, спрямованих на підвищення народжуваності в країні. Проте раніше він не намагався змінити відносно ліберальне законодавство Угорщини щодо абортів.

Політика Угорщини щодо абортів

З 1992 року в законах Угорщини про аборти не було жодних змін. Відповідно до чинного законодавства, переривання вагітності можна проводити в перші 12 тижнів вагітності за медичними чи соціальними показаннями. У випадках, коли плід нежиттєздатний, операцію можна проводити на будь-якому етапі вагітності.

Однак жінці, яка бажає зробити аборт, потрібен лист від гінеколога, який підтверджує вагітність, і вона має двічі з інтервалом не менше трьох днів відвідати сімейні служби, де їй надають консультації щодо усиновлення та державної допомоги матерям. Тільки тоді вона може отримати направлення на аборт у лікарні. Нове законодавство є продовженням урядової політики проти абортів, спрямованої на підвищення народжуваності.

Як аргументують нововведення

Уряд стверджує, що нововведення потрібні для повного інформування жінок про процедуру, але багато хто сприйняв указ як посилення умов для переривання вагітності. А за словами правозахисників, консервативна влада не може заборонити аборти через непопулярність цього рішення серед угорців і поки що просто потроху вводять обмеження.

Подібне законодавство ввели і в багатьох південних штатах США, таких як Техас і Кентуккі, вимагаючи від жінок почути "серцебиття плоду" перед тим, як зробити аборт як частину "інформованої згоди", хоча лікарі кажуть, що використання терміну "серцебиття плоду" неправильне.