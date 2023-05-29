9 причин, чому у вас нестерпно свербить голова

Свербіж голови не зовсім приємний симптом: відчуття можуть бути надокучливими та впливати на якість життя. Зрештою, це досить незручно, якщо ви перебуваєте поза домом.

Дерматологиня співзасновниця спільноти лікарів Свій. Док Вікторія Миронюк розповіла про найпоширеніші причини свербежу шкіри голови. Деякі з них можуть вказувати на захворювання, тож ігнорувати свербіж – не варто.

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Реакція на засіб по догляду за волоссям

Дерматологиня зазначає, що досить часто причина досить банальна – неправильно підібраний шампунь, кондиціонер чи будь-який інший засіб по догляду за волоссям. Так, якщо у вас свербить шкіра голови, є лущення, можливо, у вас алергічний контактний дерматит.

Цей стан часто зустрічається серед людей, які фарбують волосся, у такому разі винуватцем є інгредієнт барвника під назвою пара-фенілендіамін (PPD), який міститься в чорних фарбах для волосся.

При контактному дерматиті у людини може з'явиться свербіж не лише шкіри голови, а й будь-якої іншої ділянки шкіри, до якої торкається продукт.

Як полегшити стан: аби зменшити свербіж, слід припинити використання продукту, який викликає реакцію.

Лупа

Якщо ваша шкіра голови суха і свербить, а на одязі ви бачите лусочки, можливо, у вас себорейний дерматит.

Щоб полегшити стан, якщо у вас є лупа, допоможе регулярне використання шампуню від лупи та засоби догляду за шкірою голови.

Воші

Свербіж шкіри голови є найпоширенішою ознакою наявності вошей. Якщо ви запідозрили, що саме ці паразити є причиною свербежу голови, попросіть когось уважно оглянути вашу шкіри голови та волосся на наявність ознак цих крихітних жучків.

Іншими симптомами є неприємний запах, кров'яні кірочки.

Короста

Короста викликається крихітним клопом, який називають людським сверблячим кліщем, невидимим для людського ока, що живе на епідермісі.

Якщо ці кліщі вражають шкіру голови (частіше у дітей), шкіра голови може сильно свербіти.

Кропив'янка

Це червоні, підняті та дуже сверблячі горбики, які можуть утворитися в будь-якому місці на шкірі, включаючи шкіру голови. Кропив'янка, як правило, виникає і зникає упродовж кількох годин. Іноді вогнище зникають і повертаються.

Якщо кропив'янка з'являється і не проходить понад 6 тижнів. її вважають хронічною кропив'янкою.

Мікроскопія, стригучий лишай

Це інфекція, що викликана грибком. На шкірі голови з'являються ділянки без волосся з висипом червоного кольору, що лущиться та свербить.

Псоріаз шкіри голови

Близько 50% людей, які страждають на бляшковий псоріаз, в якийсь момент мають ураження на волосистій частині голови. На шкірі голови можуть з'явитись червонуваті плями та бляшки, лущення схоже на лупу, сріблясто-білі лусочки та суха шкіра голови.

Псоріаз шкіри голови часто свербить, при цьому свербіж коливається від легкого до інтенсивного.

Атопічний дерматит

Якщо у вас є тип екземи, відомий як атопічний дерматит, він може розвинутись на шкірі голови. Коли це станеться, на шкірі голови може з'явитись почервоніння та лущення. Деякі люди кажуть, що їхня шкіра "горить" та свербить.

Проблема з нервами

Сильний свербіж голови без ознак висипу або іншої шкірної реакції може бути ознакою проблеми з нервами.

Ваш лікар може сказати, що у вас нейропатія. Це медичний термін для позначення проблеми уздовж нерва через пошкодження, захворювання, або відхилення в його роботі.

Хвороби, який можуть впливати на ваші нерви включають: оперізувальний лишай, діабет та травми голови і шиї.

Іншими причинами можуть бути: стрес, психічні захворювання, онкопроцеси на шкірі голови та соматичні захворювання. З будь-якою з цих проблем варто звертатись до дерматовенеролога.