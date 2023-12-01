Найстаріша породілля в Африці: 70-річна жінка народила двійню

В Уганді 70-річна жінка народила двійню, це зробило її найстаршою породіллю в Африці. Пологи пройшли успішно, діти й жінка почуваються добре.

Двійня у 70 років

Сафіна Намуквайя народила дівчинку та хлопчика 29 листопада шляхом кесаревого розтину, повідомляє Міжнародний жіночий госпіталь та Центр фертильності в Кампалі. Медики в лікарні сказали, що у матері та двох її дітей все добре.

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Ця історія не лише про медичний успіх; це про силу та стійкість людського духу,

– зазначили в лікарні.

Сафіна Намуквая стала найстарішою жінкою, яка народила дитину в Африці. Вона завагітніла після процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

У 2020 році жінка народила свою першу дитину. Але, за словами жінки, її чоловік таке поповнення сприйняв негативно і поки не відвідував дружину.

Що потрібно знати про ЕКЗ

Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) – це серія процедур, які використовуються для допомоги у зачатті дитини, покращення фертильності або запобігання генетичним проблемам.

Під час ЕКЗ зрілі яйцеклітини витягають із яєчників та запліднюють спермою в лабораторії. Після цього запліднену яйцеклітину (ембріон) переносять у порожнину матки. Один повний цикл ЕКЗ займає близько трьох тижнів. Іноді ці кроки розбиті на кілька частин, через що процес може зайняти більше часу.

ЕКЗ вважається найбільш ефективною формою допоміжних репродуктивних технологій. Процедуру можуть виконати з використанням власних яйцеклітин і сперми пари або для ЕКЗ можуть брати яйцеклітини, сперму або ембріони від донора.