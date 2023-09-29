5 способів знизити негативний вплив кави: врятують, якщо ви явно випили її забагато

Без кави не уявляють свого життя багато з нас. Хтось любить цей напій за аромат, хтось за смак, а комусь кава допомогає прокинутись і додає сил та енергії. Насправді усі властивості кави дійсно роблять її одним із найчастіше вживаних напоїв у світі. Водночас у надлишку кава може досить негативно впливати на самопочуття.

Той фактор, скільки чашок кави можна пити на день, залежить від індивідуальної чутливості людини до кофеїну, загального стану здоров'я та інших чинників. Буває, що з дозою таки не вдається вгадати, тому пропонуємо кілька способів, які допоможуть мінімізувати негативний вплив кави на здоров'я.

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Яка рекомендована доза кави

Передусім справедливо зазначити, що є встановлена максимальна рекомендована добова доза кофеїну для дорослих. Зазвичай це близько 400 міліграмів, що відповідає 4 чашкам кави розміром приблизно 240 мілілітрів.

Втім, варто пам'ятати про індивідуальну чутливість до кофеїну. Іноді люди можуть відчувати негативні ефекти від меншої кількості кофеїну.

5 способів, щоб зменшити шкоду від кави

Людина може мати тривожність, підвищений пульс, безсоння або проблеми зі шлунком. Якщо ви відчуваєте ці стани і вони точно пов'язані зі споживанням кофеїну, варто порадитися з лікарем або фахівцем з харчування, які зможуть надати індивідуальні рекомендації відповідно до вашого стану здоров’я та потреб. Або поступово спробуйте самостійно зменшити денну кількість кави.

Вода

Споживання надмірної кількості кофеїну може призвести до зневоднення. Тож, варто пити достатню кількість води упродовж дня, вона сприяє виведенню кофеїну з організму.

Фізичні тренування

Дослідження показало, що збільшення фізичних навантажень може допомогти зменшити інтенсивність головного болю. Тож, навіть коротка прогулянка або швидка йога можуть допомогти. У будь-якому разі, тренування допоможуть вам вивільнити надлишок енергії.

Банан

Якщо ви випили занадто багато кави, і упродовж наступних кількох годин ви почуваєтесь гіперактивно, банан може допомогти впоратись із цим, він сприяє усуненню надмірного впливу кофеїну завдяки вмісту калію. Цей мікроелемент сприяє зниженню ризику серцевих захворювань в організмі. Та допоможе підтримувати функції нирок в організмі.

Трав’яний чай

Якщо ви випили занадто багато кави, заваріть собі трав'яний чай. Він не містить кофеїну, на відмінну від зеленого чаю. Чудово підійдуть: ромашка, ройбуш і гібіскус. Трав'яний чай має не лише приємний смак, він допоможе поповнити водний баланс, а ще заспокоїть вас.