Усього 3 секунди щодня: назвали вправу, яка суттєво збільшує м'язову силу

Люди, які хочуть отримати підтягнуте здорове, спортивне тіло часто виснажують себе інтенсивними заняттями та дієтами. Виявилось, це зовсім не обов'язково.

Науковці Університету здоров’я й добробуту в Ніїгата та Університету Едіт Ковен провели дослідження і довели, що лише 3 секунди заняття з гантелями здатні збільшити силу максимального довільного скорочення ліктьового суглоба більш ніж на 10%.

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Як виконувати вправу

Щоправда, робити вправу треба 5 разів на тиждень упродовж щонайменше місяця.

Власне, сама вправа досить проста у виконанні: слід зігнути руку в лікті і повільно опускати гантелю донизу, випрямляючи руку.



Вправи з гантелями здатні швидко наростити м'язову масу / Фото Unsplash

Вчені підтвердили це науково

Дослідники поставили собі за мету – перевірити, чи достатньо робити цю вправу саме 3 секунди, саме 5 разів на тиждень і чи обов'язково упродовж місяця. А раптом шлях до міцних біцепсів можна ще більше скоротити.

Деталі. У дослідженні взяли участь 26 добровольців – молодих здорових чоловіків. З'ясувалося, що, кількасекундного тренування, приміром, два дні на тиждень, замало для того, щоб помітити зміни у м'язовій силі.

Між тим, учасники, які робили вправу тричі на тиждень, за місяць змогли збільшити м'язову силу біцепса на 2,5 – 3,9%.

Ця зміна вказує, що навіть дуже маленька кількість фізичних тренувань має позитивний ефект. Тепер вчені взялись дослідити, чи так само проявляються і вправи іншого типу.