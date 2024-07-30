7 днів у лісі без води та їжі: у якому стані дівчинка, яку розшукували на Львівщині
11-річну Соломію, яку тиждень шукали на Львівщині, виписали з лікарні. Медикам вдалось стабілізувати стан дитини.
У Першому медичному об’єднанні Львова розповіли, що 4 дні тому дівчинку госпіталізували до лікарні у стані гострого виснаження та зневоднення.
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Аби покращити стан її здоров’я, медики упродовж 3 днів проводили інтенсивну інфузійну терапію – внутрішньовенно вводили дівчинці необхідні медикаменти.
Після пережитого дівчинка потребувала психологічної допомоги, тому в закладі з нею спілкувалися спеціалісти Центру ментального здоров’я.
"Наразі дитина впевнено одужує! У неї вже з'явився апетит, вона їсть, поступово відновлює свої сили і може знову ходити", – повідомили медики.
Після чотирьох днів перебування під наглядом лікарів Соломію виписали додому – надалі за її станом спостерігатиме сімейний лікар.
Пошуки Соломії тривали 8 днів
Матір Соломії звернулася по допомогу до правоохоронців 20 липня, коли дитина ввечері не повернулася додому.
До операції з пошуку Соломії залучили понад 600 людей: поліціянтів, рятувальників, прикордонників, кінологів, волонтерів і небайдужих мешканців Львівщини.
Дитину вдалось знайти на 8-й день пошуків. Непритомна Соломія лежала за майже 6 кілометрів від дому в одному з місцевих лісових масивів.