7 днів у лісі без води та їжі: у якому стані дівчинка, яку розшукували на Львівщині

11-річну Соломію, яку тиждень шукали на Львівщині, виписали з лікарні. Медикам вдалось стабілізувати стан дитини.

У Першому медичному об’єднанні Львова розповіли, що 4 дні тому дівчинку госпіталізували до лікарні у стані гострого виснаження та зневоднення.

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Аби покращити стан її здоров’я, медики упродовж 3 днів проводили інтенсивну інфузійну терапію – внутрішньовенно вводили дівчинці необхідні медикаменти.

Після пережитого дівчинка потребувала психологічної допомоги, тому в закладі з нею спілкувалися спеціалісти Центру ментального здоров’я.

"Наразі дитина впевнено одужує! У неї вже з'явився апетит, вона їсть, поступово відновлює свої сили і може знову ходити", – повідомили медики.

Після чотирьох днів перебування під наглядом лікарів Соломію виписали додому – надалі за її станом спостерігатиме сімейний лікар.

Пошуки Соломії тривали 8 днів

Матір Соломії звернулася по допомогу до правоохоронців 20 липня, коли дитина ввечері не повернулася додому.

До операції з пошуку Соломії залучили понад 600 людей: поліціянтів, рятувальників, прикордонників, кінологів, волонтерів і небайдужих мешканців Львівщини.

Дитину вдалось знайти на 8-й день пошуків. Непритомна Соломія лежала за майже 6 кілометрів від дому в одному з місцевих лісових масивів.