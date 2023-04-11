Скільки цукру на день можна їсти

Дослідники виявили значні шкідливі зв'язки між споживанням цукру та 45 захворюваннями, включаючи астму, діабет, ожиріння, хвороби серця, депресію та деякі види раку.

Вчені з Китаю та США рекомендують скоротити споживання доданих цукрів приблизно до 6 чайних ложок на день та обмежити кількість підсолоджених цукром напоїв до менше однієї порції на тиждень. Вони виявили шкідливі зв'язки між споживанням цукру та 45 наслідками, включаючи астму, діабет, ожиріння, хвороби серця, депресію та деякі види раку.

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Нове дослідження цукру

Відомо, що надмірне споживання цукру може мати негативні наслідки для здоров'я, і ​​це спонукало Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) та інші організації скоротити споживання вільних або доданих цукрів до рівня менше 10% від загального добового споживання енергії. Але перед тим як розробляти детальну політику обмеження цукру, потрібно всебічно оцінити якість існуючих доказів.

Тому вчені провели комплексний огляд, щоб оцінити якість доказів, потенційні похибки та достовірність усіх доступних досліджень споживання цукру з їжею та наслідками для здоров'я. Огляд включав 73 метааналізи (67 обсерваційних досліджень та 6 рандомізованих контрольованих досліджень) з 8601 статтю, що охоплюють 83 результати для здоров'я дорослих та дітей. Дослідники оцінили методологічну якість включених статей і класифікували докази щодо кожного результату як високу, середню, низьку або дуже низьку якість, щоб зробити висновки.

Цукор підвищує ризик багатьох хвороб

Вчені виявили значні шкідливі взаємозв'язки між споживанням цукру і:

18 ендокринними та метаболічними захворюваннями, зокрема з діабетом, подагрою і ожирінням;

10 серцево-судинними патологіями, зокрема високим тиском, серцевим нападом, інсультом;

7 видами онкологічних захворювань, зокрема рак грудей, простати і підшлункової залози;

10 інших захворювань, зокрема астма, карієс, депресія і передчасна смерть.

Докази середньої якості свідчать, що споживання підсолоджених напоїв було значною мірою пов'язано зі збільшенням маси тіла, а будь-яке споживання цукру пов'язане зі збільшенням накопичення жиру в печінці і м'язах.