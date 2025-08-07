Останні дослідження відкривають нові перспективи у лікуванні та профілактиці хвороби Альцгеймера. Виявилось, що мікродози літію можуть позитивно впливати на пам’ять, сприяти відновленню когнітивних функцій та допомагати мозку позбуватись від білкових "бляшок" – факторів, які спричиняють деменцію та атеросклероз.

Сім років дослідницької роботи вчених Гарвардської медичної школи виявили: зниження концентрації літію у мозку напряму пов’язане з появою та прогресуванням хвороби Альцгеймера, пише 24 Канал з посилання на The Washington Post.

Також на тему Задовго до появи симптомів: виявили новий спосіб діагностики хвороби Паркінсона

Виявляти ризики недуги можна ще до появи симптомів – достатньо виміряти рівень літію у спинномозковій рідині, крові або використати сучасні методи візуалізації мозку.

За словами керівника дослідження, професора Брюса Янкнера, літій у здоровому мозку виконує низку критично важливих функцій: допомагає нейронам "спілкуватись", підтримує цілісність мієлінових оболонок, а також стимулює роботу мікроглії – клітин, які очищають мозок від шкідливих відкладень.

Наприклад, досліди на мишах показали: старі тварини з підвищеним рівнем літію краще запам’ятовували інформацію. У людей також спостерігалася подібна закономірність: більше літію – краща пам’ять.

Як дефіцит літію впливає на мозок

Брак цього елементу має серйозні наслідки: у мозку пришвидшується утворення токсичних білкових скупчень, погіршується стан синапсів та мієліну, а також знижується здатність мікроглії розщеплювати амілоїдні бляшки. В результаті нервові клітини втрачають здатність повноцінно взаємодіяти – характерна ознака альцгеймерівських змін.

Дослідники проаналізували понад 500 зразків людського мозку, визначивши: природний (фізіологічний) рівень літію в мозковій тканині у тисячу разів менший, ніж дози, які використовуються для лікування біполярного розладу.

Літій оротат повертає молодість мозку

Особливо цікаві результати дали експерименти з харчовою добавкою – оротатом літію. Вчені довели: навіть мінімальні дози цієї речовини допомогли мишам повернути пам’ять до рівня молодих особин. Оротат літію зменшував накопичення амілоїду і "клубочків" тау-білка, а також активізував мікроглію для очищення мозку.

Так, дослідники змогли сповільнити і навіть частково зупинити розвиток захворювання у тварин, відновивши когнітивну діяльність за допомогою відтворення природної концентрації літію в мозку.

Перспективи для людей

Втім, вчені наголошують: поки рано радити людям приймати літій самостійно – його ефективність і безпечність у лікуванні Альцгеймера ще мають підтвердити клінічні випробування. За словами Янгнера, результати на тваринах не завжди вдається відтворити у людей, тому потрібна обережність та додаткові дослідження.

Відомо, що літій вже давно застосовується для терапії біполярного розладу, а попередні спостереження (наприклад, у Данії) свідчать: люди, які п’ють воду з природним вмістом літію, рідше страждають на деменцію. Однак це дослідження – одне з перших, що докладно описує механізми дії літію на різні клітини мозку.

Чому це відкриття важливе

Сьогоднішні препарати для лікування хвороби Альцгеймера здебільшого лише полегшують симптоми – наприклад, за допомогою антитіл для зв’язування амілоїдних бляшок або інгібіторів холінестерази, які підвищують рівень ацетилхоліну. Препарату, який міг би повністю зупинити прогресування хвороби, поки не існує.

Нове відкриття може стати ключем до ранньої діагностики та створення ефективних, доступних методів профілактики й терапії Альцгеймера. На думку незалежних експертів, використання дешевих і безпечних добавок на основі літію потребує якнайшвидшого випробування у клінічних умовах.