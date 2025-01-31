Дослідники з Медичного університету Південної Кароліни в США виявили, що звичка чистити зуби ниткою хоча б раз на тиждень позитивно впливає не лише на стан зубів, але й на серце. Результати їхнього дослідження будуть представлені 4 лютого на Міжнародній конференції з інсульту в Лос-Анджелесі, передає 24 Канал.

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Нове дослідження впливу гігієни рота

У рамках наукової роботи було проведено опитування понад 6000 учасників. Серед тих, хто використовував зубну нитку, у 4092 людей не було зафіксовано інсультів, а у 4050 людей не було виявлено фібриляції передсердь, одного з видів порушення серцевого ритму.

При цьому враховувалися різні фактори, такі як артеріальний тиск, діабет, рівень холестерину, куріння, індекс маси тіла, рівень освіти, а також регулярність чищення зубів і відвідувань стоматолога.

За учасниками дослідження спостерігали протягом 25 років, за цей час у 434 з них стався інсульт. У 147 випадках причиною були тромби у великих артеріях головного мозку, у 97 випадках – тромби в серці, а в 95 випадках – затвердіння дрібних артерій. У 1291 учасника була виявлена фібриляція передсердь.

Зубна нитка знижує ризик інсульту

Використання зубної нитки виявилося пов'язаним зі зниженням ризику ішемічного інсульту на 22%, інсульту, викликаного тромбами з серця, на 44% і фібриляції передсердь на 12%. Ці результати не залежали від частоти чищення зубів, відвідування стоматолога або дотримання інших гігієнічних норм. Однак використання зубної нитки корелювало з більшим зниженням ризику захворювань.

Автори дослідження зазначили, що підтримка гігієни рота пов'язана із запальними процесами та затвердінням артерій. Використання зубної нитки може знизити ризик інсульту завдяки зменшенню інфекцій у роті та запальних процесів.

За словами Деніела Лекленда, члена Ради з боротьби з інсультом Американської асоціації серця, у майбутньому стоматологічну практику можуть додати до факторів ризику. Наразі до них належать дієта, рівень фізичної активності, куріння, якість сну, індекс маси тіла, артеріальний тиск, а також рівні глюкози та ліпідів у крові.