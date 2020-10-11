Вчені з Австралії, проаналізувавши дані розвитку людини за останні 250 років, виявили нову стадію еволюції. Так, у сучасної людини зникають зуби мудрості і з'являється додаткова артерія.

Йдеться, що все більше дітей у світі народжується, не маючи закладених у щелепі зубів мудрості. Про це йдеться у звіті вчених Університету Flinders, що в Південній Австралії.

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Науковці заявили, за останні понад два сторіччя фізіологія людини змінювалась найшвидше в історії еволюції.

Дослідники згадали, про швидкі еволюційні зміни свідчить також поява додаткової артерії у передпліччі людини. Додамо, колись діти народжувались із цією артерією і вона швидко зникала, однак на сьогодні кожна третя людина має цю кровоносну судину до кінця свого життя.

У сучасних людей у порівнянні з їхніми відносно нещодавніми предками, обличчя стало меншим, з'явилася додаткова артерія на передпліччі, а у ногах – додаткові кістки,

– зауважили вчені.

Так, більшість людей народжуються із зубами мудрості, які зазвичай прорізуються у віці 18-27 років. Ці зуби були потрібні людям у стародавні часи для пережовування сирої чи дуже твердої їжі, однак на сьогодні вони є зайвими і чимало стоматологів рекомендують їхнє видалення.



Зуби мудрості були потрібні людям у стародавні часи для пережовування сирої їжі / Фото: Getty Images

"Оскільки обличчя стає меншим, для зубів мудрості не залишається багато місця, бо щелепа зменшилась", – пояснила доктор Теган Лукас із Університету Фліндерс.