Назвали вид спорту, який найкраще підвищує лібідо

Вчені з'ясували, що є певний вид спорту, від якого у жінок підвищується лібідо. Фахівці довели це за допомогою експерименту, у якому взяли участь жінки із сексуальною дисфункцією.

Нове дослідження лібідо

Дослідження вчених з Університету Сакар'я тривало близько трьох місяців. У ньому взяли участь 36 жінок віком від 20 до 50 років. Усі вони мали постійних сексуальних партнерів і регулярну менструацію.

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Їм потрібно було займатися пілатесом по годині двічі на тиждень. Іншу фізичну активність було виключено. А на початку та наприкінці програми вони заповнювали анкету з питаннями, що стосуються їхнього сексуального бажання, оргазму та відчуттів під час статевого акту. Також фахівці уточнювали, чи перебувають учасниці експерименту у депресії.

Пілатес допомагає підвищити сексуальне бажання

Після 12 тижнів тренувань функціональні показники учасниць експерименту покращилися в середньому на 143%, рівень їхнього сексуального бажання збільшився на 136%, кількість отриманих оргазмів – на 140%.

А неприємні відчуття під час статевого акту зменшились на 116%. Жінки, які брали участь в експерименті, звернули увагу, що після регулярних занять пілатесом у них збільшилася збуджуваність та покращився настрій.

Фахівці кажуть, що пілатес здатний підвищувати лібідо у жінок завдяки своїм фізіологічним та психологічним перевагам, оскільки заняття ним у принципі покращує настрій, збільшує задоволеність життям тощо.

Проте, попри заяви про користь цього виду фітнесу, вчені нічого не можуть сказати про його терапевтичний вплив на лібідо у жінок віком понад 50 років. Також вони додали, що їм поки ще потрібно дослідити механізми, що лежать в основі висновків.