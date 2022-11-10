Тренування натщесерце допомагає інтенсивніше спалювати жир

Дослідження показало, що тренування натщесерце допомогло людям спалити приблизно на 70% більше жиру, ніж ті, хто тренувався через дві години після їжі.

Нове дослідження фізичної активності

Вчені з Університету Ноттінгем-Трент також виявили, що учасники, які виконували фізичні вправи як натщесерце, не компенсували кількість калорій, які втратили на початку дня. Але науковці визначили, що вечірні фізичні вправи, між 16:00 і 20:00, є найпопулярнішими.

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Вчені розробили дослідження таким чином, щоб учасники їздили на велотренажері з помірною інтенсивністю протягом 30 хвилин, а потім виконували завдання на час, щоб за 15 хвилин проїхати найбільшу відстань.

Вправи натщесерце мають багато переваг

Учасники робили це двічі в різні дні — один раз натщесерце і інший – за дві години після їжі. Дослідники також вимірювали, скільки їжі учасники з’їдали протягом дня. Результати показали, що вправи натщесерце збільшують кількість спаленого жиру під час тренування. Вона збільшувалася на 70% з 4,5 до 7,7 грама.

І, хоча споживання калорій під час вечері було приблизно на 100 ккал більше для тих, хто виконував вправи натще, споживання калорій протягом усього дня було в середньому на 440 ккал менше.

Однак дослідники також виявили, що, попри ці переваги, голодні учасники подолали трохи меншу відстань під час 15-хвилинної гонки на час, мали нижчу мотивацію до вправ і менше насолоджувалися виконанням вправи.