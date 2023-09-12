Страждають не тільки легені: електронні цигарки негативно впливають на імунітет

Електронні сигарети розробляли для зменшення шкоди, заподіяної звичайними сигаретами. І їхня популярність постійно зростає серед людей різного віку, попри невизначеність щодо їхньої довгострокової безпеки.

Вчені з Бірмінгемського університету вирішили перевірити, наскільки безпечний вейп. Вони хотіли з'ясувати, як куріння електронних сигарет впливає на фенотип та роботу нейтрофілів людини (клітини імунітету).

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Нове дослідження електронних цигарок

Дослідники взяли зразки крові у 17 жінок та 14 чоловіків віком від 19 до 63 років. Ніхто з них не курив вейпи та звичайні сигарети, а також не страждав на хронічні захворювання і не приймав рецептурні ліки. З їхньої крові виділили нейтрофіли та піддали їх впливу 40 затяжок неароматизованого вейпу.

Попередні дослідження показали, що саме така щоденна доза має низький вплив на здоров'я. Половина зразків зазнавала впливу парів, що містять нікотин, а решта – альтернатив без нього.

Виявилося, в нікотиновій та не нікотиновій групах нейтрофіли залишилися живі, але не могли рухатися. Це зробило їх нездатними ефективно боротися із загрозами організму.

Вейп впливає на імунітет

За даними вчених, пари електронних сигарет уповільнюють хемотаксис (рухова реакція мікроорганізмів на хімічний подразник) та трансміграцію нейтрофілів під дією інтерлейкіну-8 (CXCL8). Так, вплив нікотиновмісної та безнікотинової пари електронних сигарет значно знижував трансміграцію нейтрофілів: загальна кількість нейтрофілів, які мігрували до CXCL8, зменшилася на 77,4% і 66,6% відповідно.

Подальші експерименти з нейтрофілами, які зазнали впливу пари електронних сигарет, показали, що накопичення мікрочастинок від пари електронних сигарет усередині клітин, які не можуть правильно перебудуватися, призводить до пригнічення нормального функціонування клітин.

Вчені зазначили, що нейтрофіли зазвичай захищають легені, переходячи з крові в місце можливої ​​шкоди, перш ніж використовувати низку захисних функцій для легень. Таким чином, вплив, який пари електронних сигарет мають на їхню рухливість, викликає серйозне занепокоєння. Дослідження показало, що таким чином електронні сигарети підвищують ризик респіраторних захворювань.