Сучасні наукові дані свідчать, що зменшення життєвої місткості легень може починатися вже в молодості, повідомляє 24 Канал з посилання на Science Daily.

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Нове дослідження легень

Довгий час вважалося, що максимальні показники функції легень досягаються у віці 20 – 25 років, після чого тривалий період залишаються стабільними і тільки з часом починають погіршуватися. Такі висновки спиралися на дослідження, які не охоплювали всі етапи людського життя.

Нещодавнє дослідження, в якому пульмонологи застосували метод прискореного когортного дизайну, об’єднало дані понад 30 тисяч учасників віком від 4 до 82 років. Окрім показників функції легень, вчені враховували дані про куріння та захворювання дихальної системи.

Як швидко легені втрачають свої функції

У результаті спеціалісти виокремили два основних етапи розвитку легень: спочатку відбувається стрімке зростання у дитинстві, потім – більш повільне досягнення пікових функцій легень.

Наприклад, об’єм форсованого видиху за одну секунду досягає максимальної позначки приблизно у 20 років у жінок і 23 роки у чоловіків. Після досягнення цього піку зниження функцій починається раніше, ніж вважалося раніше.

Окремо було відзначено вплив хронічної астми та куріння. Астма сприяє ранішому досягненню піка об’єму форсованого видиху та зменшує життєву місткість легень протягом усього життя. Куріння ж прискорює погіршення функцій легень, починаючи з 35-річного віку,