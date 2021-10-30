За минуле століття тривалість життя людини вже значно збільшилась – від 35 років до 70 років у середньому.

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Покращення рівня життя, вакцинація, здорове харчування та розвиток медицини творять чудеса – людина живе вдвічі довше, ніж її предки століття тому. Проте люди досі мріють про вічне життя та здоровий мозок і тіло у 90 років.

Який максимум людського тіла

Ідеї про надзвичайне довголіття та еліксир життя насправді дуже застарілі – медицина визначила, що за старіння та його уповільнення відповідають наші клітини. І хоч як науковці не намагалися покращити стан клітин, що старіють, вони все одно будуть руйнуватися з часом.

Наші гени створені для того, щоб тіло народжувалось, розмножувалось та помирало, і це нормально. Смертність регулює популяцію та запобігає перенаселенню – щоб природний ланцюжок нормально функціонував.

Чи людство близьке до перенаселення Концепція перенаселення обґрунтовує, чому відбувається стрімке зростання людської популяції на планеті. Перенаселення, за словами прихильників цієї теорії, відбувається завдяки науковому розвитку та технологічному. Через прогрес в медицині підвищилась частка літніх людей, які в минулих століттях ледь могли дожити до 40 років, а народжуваність стрімко зросла після світових війн (це явище назвали "бебі-бум"). Перенаселення, за словами дослідників, може призвести до виснаження ресурсів Землі. При цьому вчені вважають, що ріст популяції зупиниться до кінця ХХІ століття – це зумовлено популяризацією сексуальної освіти та більш виваженій підготовці батьків до народження дитини.

Перенаселення планети спричинить виснаження ресурсів / shutterstock

За словами Джулса Говарда, зоолога, натураліста та автора книг, навіть якщо наука зможе викорінити всі людські хвороби, через 100 років тіло та мозок все одно будуть проявляти слабкість.

Ми б все одно зіштовхнулися з побутовими стресами як-от: "Я знову забув, куди поклав ключі" чи болями в спині,

– зазначив Говард.

Нове дослідження показало, що людське тіло не може витримати понад 150 років життя – вчені пояснюють це природним пошкодженням ДНК, яке є основою старіння. У дослідженні взяло участь півмільйона осіб з усього світу.

Чи можуть тварини допомогти нам подолати старість

На думку багатьох вчених, чимало тварин можуть поділитися з людством секретом свого довголіття:

Морські омари виробили спеціальний фермент, який захищає ланцюги ДНК від пошкоджень.

Круглі черви вдаються до "уповільненого старіння", коли їм не вистачає їжі – так тварини переживають скрутні часи.

Безшерстні пацюки здатні обмежувати пошкодження ДНК, затримуючи проблемні атоми кисню – вільні радикали, які руйнують клітини. Ці тварини живуть приблизно 30 років у той час, коли їхні пухнасті родичі живуть у 10 разів менше.

Омари змогли обмежити руйнування ДНК / Фото Unsplash

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Скільки часу достатньо людині

Говард стверджує, що питання віку ніколи не викоріниться.

Моя інтуїція підказує мені, що те саме питання не зникне, якщо ми досягнемо успіху в продовженні нашого життя. Майбутні покоління, які, можливо, житимуть до 200 років, все одно будуть ставити собі запитання – як прожити ще довше,

– розповів науковець.

Тому натураліст впевнений, що лікування старості є оманливою перспективою – рано чи пізно організм має загинути, щоб дати місце молодому поколінню.

Життя коротке, але колись воно було набагато коротшим, тому намагайтеся вилікувати свій страх смерті, а не саму смерть,

– підсумував Говард.

Не варто зациклюватися на старості – насолоджуйтесь життям за будь-яких умов / Фото Unsplash