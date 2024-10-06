Прорив в офтальмології: вчені змогли зупинити вікове погіршення зору

У міру старіння людини зір поступово погіршується і може взагалі зникнути. Це пов'язано з віковими змінами організму, але точні механізми цих процесів донедавна залишалися незрозумілими. Дослідники зі США та Австралії з'ясували, які саме фактори послаблюють зір та як його можна зберегти.

Фахівці з Університету Рочестера та Національних інститутів охорони здоров'я США, а також університету Мельбурна в Австралії зосередили свої зусилля на віковій пресбіопії – віковому погіршенні зору. Вони вперше описали клітинні механізми, що лежать в основі цього процесу, та запропонували способи його запобігання. Результати опубліковані у журналі Developmental Cell.

Також на тему Ви робите це щодня: вчені назвали річ, яка підвищує ризик еректильної дисфункції у чоловіків

Нове дослідження зору

З віковим зниженням зору зазвичай борються за допомогою різних методик, включаючи світлову терапію, нічні лінзи, медикаменти та лазерну корекцію. Проте, як стверджують автори нового дослідження, ефективність таких методів обмежена, і вони можуть викликати серйозні побічні ефекти.

Для розробки більш ефективного та безпечного способу лікування важливо точно зрозуміти, як і чому зір погіршується із віком. Вчені створили модель пресбіопії з використанням людських стовбурових клітин. Це робить дослідження унікальним, оскільки попередні роботи проводилися на тваринах.

Боротьба з віковим погіршенням зору

Було встановлено, що з віком виробляється білок, відомий як тканинний інгібітор металопротеїназ 3 (TIMP3). Він знижує активність ферментів, необхідних для здоровʼя очей, і збільшує кількість іншого ферменту, що викликає запалення і сприяє появі друз – відкладень ліпідів і білків.

Вченим вдалося зменшити утворення друз, блокуючи активність ферменту, пов'язаного із запаленням. Вони вважають, що цей підхід може стати новою ефективною стратегією для запобігання та лікування пресбіопії.