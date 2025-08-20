Багато хто думає, що зміни кольору чи запаху сечі пов’язані з віком, однак насправді вони можуть свідчити про порушення в роботі організму. Якою має бути сеча у здорової людини і коли варто насторожитися – розбираємося у статті.

В нормі сеча зазвичай має світло-жовтий відтінок, схожий на колір соломи, і майже не має запаху або має легкий, ледь відчутний аромат. Це свідчить про достатню кількість спожитої води та нормальну роботу організму, пише 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

Що, якщо сеча має незвичний запах?

Запах аміаку

Якщо сеча набуває різкого запаху аміаку, це може свідчити про інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ), адже при цьому в сечі з’являються бактерії, які й створюють характерний аромат. Зазвичай одночасно змінюється і колір сечі – вона стає каламутною чи навіть із домішками крові, з’являється біль або часті сечовипускання. Можливі також лихоманка чи сплутаність свідомості. За таких симптомів важливо звернутися до лікаря.

Інші можливі причини появи запаху аміаку:

камені або захворювання нирок;

порушення роботи печінки;

менопауза;

інфекції передміхурової залози;

деякі інфекції, що передаються статевим шляхом (наприклад, хламідіоз);

недостатнє споживання рідини чи вживання певних продуктів або вітамінів.

Якщо запах зникає після зміни раціону, турбуватися зазвичай не варто.

Солодкуватий запах

Сеча з солодким чи фруктовим ароматом може свідчити про підвищений рівень цукру в крові – наприклад, при діабеті або гіперглікемії. У дітей, зокрема в немовлят, солодкавий запах іноді є ознакою рідкісного спадкового захворювання – хвороби кленового сиропу, коли організм не розщеплює певні амінокислоти. У таких випадках варто проконсультуватися з лікарем.

Різкий, неприємний запах

Спаржа, часник чи цибуля можуть надавати сечі вираженого запаху. Якщо ви не їли цих продуктів, але з’явився неприємний запах, це може вказувати на рідкісні порушення обміну речовин:

триметиламінурія ("синдром рибного запаху"), коли організм не розщеплює триметиламін;

тирозинемія – генетичне захворювання, при якому порушується обмін амінокислоти тирозину.

У яких випадках обов'язково йти до лікаря?

Зміни кольору й запаху сечі можуть сигналізувати про:

цистит чи запалення сечового міхура;

бактеріальний вагіноз;

зневоднення;

діабет та його ускладнення;

інфекції нирок;

рідкісні генетичні захворювання.

Якщо зміни стійкі, не займайтеся самолікуванням – зверніться до фахівця, який призначить потрібні обстеження або направить до вузькопрофільного лікаря.

Що впливає на запах сечі?

Запах і колір сечі можуть змінюватися під дією:

певних продуктів (спаржа, кава);

недостатнього споживання рідини;

прийому деяких ліків чи вітамінних добавок, зокрема вітаміну B6.

Нетримання сечі – поширена проблема серед людей старшого віку, проте це не обов’язкова частина старіння. Найчастіше стан піддається корекції зміною способу життя чи медикаментозною терапією. Якщо нетримання впливає на якість життя, зверніться до лікаря.

У здорової людини сеча має блідо-жовтий колір і майже не має запаху. Якщо її колір чи запах стійко змінюються, це може бути ознакою проблем зі здоров’ям, що потребують уваги лікаря. Не відкладайте обстеження, адже сеча здатна розповісти про стан організму більше, ніж здається.