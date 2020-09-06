ЗМІ оприлюднили запис розмови сімейного лікаря та диспетчера "швидкої" про госпіталізацію людини з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. Там мовиться, що таких пацієнтів у лікарні начебто просто не кладуть – бо у Київській області закінчилися ліжка.

Журналіст Андрій Павловський у фейсбуці оприлюднив запис розмови сімейного лікаря зі Софіївської Борщагівки та диспетчерки Київської обласної станції швидкої медичної допомоги.

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Розмова відбулася 3 вересня, мовилося про госпіталізацію пацієнта з підозрою на COVID-19:

У 93-річного хворого – підтверджена двостороння пневмонія, але ПЛР-тесту на коронавірус досі немає.

але ПЛР-тесту на коронавірус досі немає. Зараз людина відчуває задуху, у нього уражені легені на 70%. При цьому він лежить вдома і "сходить з розуму".

Сімейний лікар наполягав, що хворого треба госпіталізувати. Але диспетчерка у відповідь лише заявила, що місця для "людей з підозрою" в Київській області закінчилися, і що з пацієнтом робити – вона не знає.

Що мені з ним робити? Нехай помирає вдома?

– обурено запитав лікар.

Йому відповіли, що "допомогти не можуть". Адже пацієнтів, у яких пневмонія, але немає підтвердженого тесту на COVID-19 – у лікарні просто не кладуть. Пообіцяли хіба спробувати знайти лікарню, яка візьме пацієнта. Але, мовляв, "не обнадіюйте" його.

Під час розмови з'ясувалося також, що у "швидкої" немає експрес-тестів на коронавірус

Зауважимо, міністр охорони здоров'я Степанов 5 вересня під час брифінгу запевняв, що кількість ліжок "можна розширювати скільки завгодно".



За офіційною ж інформацією Київської ОДА, лише третина ліжок в лікарнях регіону заповнені.