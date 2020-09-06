"Нехай помирає вдома": запис розмови медиків про пацієнта з підозрою на COVID-19
ЗМІ оприлюднили запис розмови сімейного лікаря та диспетчера "швидкої" про госпіталізацію людини з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. Там мовиться, що таких пацієнтів у лікарні начебто просто не кладуть – бо у Київській області закінчилися ліжка.
Журналіст Андрій Павловський у фейсбуці оприлюднив запис розмови сімейного лікаря зі Софіївської Борщагівки та диспетчерки Київської обласної станції швидкої медичної допомоги.
Читайте також Не вистачає лікарів: у Тернополі не справляються з кількістю хворих на COVID-19
Розмова відбулася 3 вересня, мовилося про госпіталізацію пацієнта з підозрою на COVID-19:
- У 93-річного хворого – підтверджена двостороння пневмонія, але ПЛР-тесту на коронавірус досі немає.
- Зараз людина відчуває задуху, у нього уражені легені на 70%. При цьому він лежить вдома і "сходить з розуму".
Сімейний лікар наполягав, що хворого треба госпіталізувати. Але диспетчерка у відповідь лише заявила, що місця для "людей з підозрою" в Київській області закінчилися, і що з пацієнтом робити – вона не знає.
Що мені з ним робити? Нехай помирає вдома?
– обурено запитав лікар.
Йому відповіли, що "допомогти не можуть". Адже пацієнтів, у яких пневмонія, але немає підтвердженого тесту на COVID-19 – у лікарні просто не кладуть. Пообіцяли хіба спробувати знайти лікарню, яка візьме пацієнта. Але, мовляв, "не обнадіюйте" його.
Під час розмови з'ясувалося також, що у "швидкої" немає експрес-тестів на коронавірус