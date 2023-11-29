7 перевірених способів, які допоможуть знизити ризик виникнення раку

Рак здається одним із найстрашніших діагнозів, які можна почути. Мало хто думає про те, що профілактика раку полягає не в проходженні МРТ всього тіла – це марно і навіть шкідливо, а в тому, щоб вести здоровий спосіб життя.

Вчені та лікарі знають, що наші звички можуть знизити або підвищити ризик розвитку раку. Хоча вони не завжди є вирішальними. Розповідаємо, як можна подбати про здоров'я та знизити ризики виникнення онкології.

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Не курити

Ця звичка у 20 разів збільшує шанс захворіти на рак легенів. Але це не означає, що не курці не можуть захворіти на рак легенів. Правило справедливе і до кальянів, і навіть до пасивного куріння. У жінок, які живуть з чоловіками, які курять, ризик раку легені підвищується на 27%. Це стосується і дітей – 17% випадків раку легені.

Підтримувати здорову вагу тіла

Надмірна вага – це причина 8% випадків раку у США, та 3,9% у світі. Серед них рак молочної залози, колоректальний рак, рак ендометрію, стравоходу, нирок та підшлункової залози.

Подбати про захист від сонця

Це означає: не проводити багато часу на сонці без захисту, не користуватись солярієм. Ультрафіолетове випромінювання може викликати опіки та призвести до раку шкіри. На сонці краще використовувати протисонцевий крем, окуляри та капелюхи. Варто обмежити кількість часу на сонці з 11:00 до 15:00.

Дотримуватися здорового способу життя

Сюди входить достатня фізична активність, здорове харчування та зменшення кількості алкогольних напоїв. Можна збільшити кількість овочів, фруктів, злаків та бобових, а також відмовитися від солодких напоїв та фастфуду. Експерти рекомендують 5 разів на тиждень ходити швидким кроком близько 30 хвилин, а 2 дні, що залишилися, присвятити силовим тренуванням. Присідання, віджимання, вправи на прес.

Обмежити вплив канцерогенів вдома та на роботі

До них належать тютюновий дим, азбест, радон. Радіоактивна речовина радон може накопичуватись у приміщеннях, розташованих на нижніх поверхах. В американських рекомендаціях радять проводити тести щодо вмісту радону у себе вдома.

Захищатися від інфекцій, пов'язаних із розвитком онкозахворювань

Такі інфекції пов'язані з кожним п'ятим випадком раку. Найбільш небезпечний – вірус папіломи людини, що викликає рак до шийки матки.

Вірус гепатиту B та С збільшує ризик виникнення раку печінки. ВІЛ підвищує ризик майже усіх видів раку. Для захисту завжди використовувати презервативи, якщо партнер непостійний. Уважніше обирати тату-салони та стоматологічні клініки.

Бактерія хелікобактер пілорі підвищує ризик розвитку раку шлунка. Від неї немає профілактики, але вона легко лікується антибіотиками.

Скринінг

Деякі види раку можна виявити на стадії передраку, коли у людини ще немає симптомів. До них відносяться рак шийки матки (скринінг проводиться з 21 до 65 років), колоректальний рак (від 50 до 75 років) і рак молочної залози (від 50 до 74 років). Для всіх людей у цих випадках користь від скринінгу перевищує шкоду.

Окремо можна проаналізувати індивідуальні ризики, розширити перелік чи змістити терміни проведення тестів. Наприклад, якщо людина віком від 55 до 80 років викурила понад 30 пачок років (помножити кількість років куріння на кількість пачок цигарок за день), курить зараз або кинула менше ніж 15 років. У цьому випадку можна провести скринінг раку легень за допомогою КТ.

Важливо з лікарем проаналізувати індивідуальні ризики та, можливо, розширити цей список чи змінити терміни проведення тестів.