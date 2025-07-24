Хоча більша тривалість ходьби й справді впливає позитивно, саме позначка у 7000 кроків є оптимальною для значного оздоровчого ефекту, пише 24 Канал з посилання на The Lancet Public Health.

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Автори дослідження пропонують включати цю цифру у щоденні рекомендації щодо фізичної активності замість складних для сприйняття "годин помірного навантаження".

Скільки кроків на день потрібно робити?

Щоб визначити мінімальну ефективну норму щоденних кроків, дослідники проаналізували 57 попередніх робіт на цю тему. З’ясувалося, що навіть 4000 кроків на день вже зменшують ризик смерті на 36% порівняно з людьми, які долають лише 2000 кроків.

Однак найбільший стрибок користі спостерігається саме при досягненні 7000 кроків: ризик смерті від усіх причин та хвороб серця зменшується на 47%, а ймовірність розвитку раку – на 37%.

Крім цього, ті, хто регулярно проходить не менше 7000 кроків, рідше стикаються з деменцією (на 38% менше випадків), захворюваннями серця (на 25% рідше), симптомами депресії (22%) та діабетом (14%). Зниження ризику розвитку раку становить ще 6%, хоча взаємозв’язок між кількістю кроків і онкологічними захворюваннями менш виражений.

7000 кроків на день – доступна і ефективна доза активності для нового здорового життя. Не обов’язково гнатися за “ідеальними” 10 тисячами: головне – рухатися і робити це регулярно.