Зимові суперфуди: що найкориснішого можна зʼїсти в холодну пору року
Джерело:Mayo Clinic
Взимку, коли на вулиці холодно і темно, особливо хочеться себе потішити чимось смачненьким, але це може мати негативний вплив на вашу вагу. Тому ми вирішили перелічити не тільки смачні, але й корисні продукти.
Суперфуди – не панацея. Немає такого продукту, який міг би замінити всі інші складові раціону, важливо це розуміти. Ми не наділяємо їжу чарівними властивостями, а лише говоримо про те, що включити її до свого зимового раціону – гарна ідея.
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Критерії зимового суперфуду
- Сезонність. Продукти, зібрані на піку дозрівання, смачніші та поживніші.
- Користь. Їжа не ділиться на шкідливу та корисну – в помірних кількостях можна дозволяти собі будь-які продукти. Важливо звертати увагу на різноманітність раціону, достатню кількість клітковини, макро- та мікроелементів.
- Універсальність. Приготування їжі взимку може стати джерелом радості, варіантом спільного дозвілля із близькими людьми. Важливо, щоб при термічній обробці суперфуд не втрачав корисних властивостей.
Гарбуз
Гарбуз частіше асоціюється з осінню. Це пов'язано зі збиранням врожаю восени та традицією вирізати з неї фігури на Хелловін. Свої корисні властивості до зимового періоду вона втрачає.
Гарбуз багатий на вітаміни А, С, Е і калій. Містить антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом в організмі, є добрим джерелом клітковини – харчових волокон.
Гарбуз можна приготувати різними способами: запекти в духовці на гарнір, додати в кашу або зробити суп-пюре. Дослідження показало, що термічна обробка підвищує антиоксидантні властивості гарбуза і практично не має негативного впливу на поживні властивості.
Гранат
Є теорії, про те, що гранатовий сік може бути корисним при лікуванні деяких видів раку, мати позитивний вплив на перебіг серцево-судинних захворювань. З впевненістю про це стверджувати поки що не можна
Але гранат багатий на антиоксиданти – це знижує вираженість окислювального стресу, захищає клітини організму від впливу вільних радикалів. Краще надати перевагу насінню гранату, а не його соку – це важливо, якщо ви контролюєте рівень цукру в крові.
Буряк
Буряк – відмінне джерело клітковини. велика кількість харчових волокон у раціоні допомагає контролювати рівень цукру та холестерину в крові, підтримувати здорову масу тіла, знижує ризик виникнення раку товстої кишки.
Імбир
Крім пікантного і пряного смаку, імбир має безліч корисних властивостей. Згідно з науковими даними, імбир полегшує здуття живота і допомагає впоратися з нудотою в період вагітності.
Імбирний чай – чудовий зимовий напій. Імбир додає легкої гостроти, це може допомогти зігрітися – те, що потрібно холодними зимовими вечорами.
Квашена капуста
Квашена капуста – ферментований продукт. Регулярне споживання ферментованих продуктів допомагає "заселити" кишківник корисною мікрофлорою та протистояти процвітанню патогенної флори. Крім того, бактерії синтезують важливі для організму мікроелементи – вітаміни В1, В2, В3, В5, В6, В12 та вітамін К.