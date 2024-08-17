Гендиректора "Охматдиту" відсторонили від виконання обов’язків

Гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків після скандалу навколо відбудови дитячої лікарні. Віктор Ляшко розповів деталі розслідування.

Ще у липні фонд "Охматдит" оголосив переможця тендера на ремонт пошкодженого корпусу лікарні. Ним виявилась сумнівна фірма, яка запропонувала свої послуги за доволі високою ціною. На це увагу звернули журналісти "Наші гроші".

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Жовніра відсторонили

17 серпня у дописі в соцмережі очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Також посадовець уточнив, що факти, пов'язані з відновленням будівель "Охматдиту" та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство" наразі вивчаються Національною поліцією України. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована Ляшком внутрішня перевірка МОЗ.

Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства,

– наголосив міністр.

Також міністр повідомив, що вчора отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ.

На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду,

– розповів Ляшко.

Нові деталі про скандальний тендер

Ляшко повідомив, що для обрання відбудовника серед фірм-конкурсантів було залучено два робочі органи. Один – це робоча група "Охматдиту", а другий – загальні збори Фонду.

Загальні збори Фонду надали рекомендацію на укладення договору із компанією "Буд-Технолоджі", яка зробила третю за дорожнечею пропозицію.

Рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні.

Водночас під час перевірки МОЗ з'ясував, що відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від робочої групи саме "Охматдиту" отримані не були. Чому так сталося – будуть з'ясовувати.

Крім того, Ляшко наголосив, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на "Охматдит" 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці.