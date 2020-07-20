У Жовківській центральній районній лікарні від ускладнень COVID-19 померла 28-річна породілля, яка народила дитину декілька днів тому.

Хвора на коронавірус породілля народила дитину з п'ятниці на суботу, а в понеділок померла від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, повідомляє Zaxid.net.

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Головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців розповів, що жінка мешкала у Яворівському районі і її госпіталізували вже з підтвердженим діагнозом COVID-19.

З п'ятниці на суботу жінка народила дитину через кесарів розтин на 27 тижні вагітності.

Ми зробили все, що могли. Всі спеціалісти, яких тільки можна було залучити: починаючи від обласних і закінчуючи академіком Олександром Паєнком, були залучені. Але врятувати її не вдалося,

– розповів Ігор Шевців.

До офіційних висновків паталогоанатомів подробиць стану здоров'я жінки під час госпіталізації не розголошують. Натомість обласний експерт з акушерства і гінекології департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ігор Потапов розповів, що були певні проблеми.

Немовля перебуває у реанімації

Новонароджену дитину госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні. За словами завідувачки відділення інтенсивної терапії недоношених новонароджених Зоряна Салабай розповіла, що немовля перебуває у дуже важкому стані і під'єднане до апарату штучної вентиляції легенів.