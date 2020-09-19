У "Феофанії" лікарі зробили дивовижну операцію – з грудної клітки пацієнтки видалили пухлину вагою 4,5 кілограм. Це перша подібна операція в Україні.

За словами головного лікаря "Феофанії" Ігоря Семеніва, складність процедури полягала у тому, що у пацієнтки був важкий стан та існувала небезпека великої крововтрати, пошкодження легень та зупинки серця. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Також це було ще й технічно складно зробити. Пацієнтку під'єднати до апарату штучного кровообігу. І під час операції у неї двічі зупинялося серце.

Ігор Семенів, головний лікар "Феофанії" "Складність операції полягає в тому, що, по-перше, важкий соматичний загальний стан пацієнтки – локалізація пухлини непроста, є небезпека великої крововтрати, пошкодження легень та зупинки серця. По-друге, технічно складно. Мають бути одночасно зібрані відповідні спеціалісти та необхідне обладнання".

Відомо також, що ця процедура дорога та потребує особливої апаратури та відповідної кваліфікації лікарів. Проте зробили операцію для пацієнтки безкоштовно.

"Він подивився мої папери – пухлина була велика, 4,5 кілограми. Я задихалася. Він каже, що якщо ви погоджуєтесь, то необхідна операція. Я запитала: якщо я операції не зроблю, то скільки мені жити залишиться? Він сказав, що від двох тижнів до двох місяців, бо пухлина задушить", – розповіла пацієнтка Тетяна Вигонська.