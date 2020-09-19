В Україні провели унікальну операцію: жінці видалили пухлину вагою 4,5 кілограми – фото
У "Феофанії" лікарі зробили дивовижну операцію – з грудної клітки пацієнтки видалили пухлину вагою 4,5 кілограм. Це перша подібна операція в Україні.
За словами головного лікаря "Феофанії" Ігоря Семеніва, складність процедури полягала у тому, що у пацієнтки був важкий стан та існувала небезпека великої крововтрати, пошкодження легень та зупинки серця. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
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Також це було ще й технічно складно зробити. Пацієнтку під'єднати до апарату штучного кровообігу. І під час операції у неї двічі зупинялося серце.
Відомо також, що ця процедура дорога та потребує особливої апаратури та відповідної кваліфікації лікарів. Проте зробили операцію для пацієнтки безкоштовно.
"Він подивився мої папери – пухлина була велика, 4,5 кілограми. Я задихалася. Він каже, що якщо ви погоджуєтесь, то необхідна операція. Я запитала: якщо я операції не зроблю, то скільки мені жити залишиться? Він сказав, що від двох тижнів до двох місяців, бо пухлина задушить", – розповіла пацієнтка Тетяна Вигонська.