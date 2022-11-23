Кому більше подобається жорстке порно: жінкам чи чоловікам
23 листопада 2022 , 22:03Читать новость на русском
Джерело:PsyPost
Заперечувати присутність порнофільмів у житті людства не зовсім резонно. Тому вчені вивчають те, як воно впливають на людей.
Жінкам більше подобається жорстке порно
Канадські вчені-соціологи з Університету МакГілла дійшли до висновку, що порносцени з агресією до жінок більше збуджують учасниць дослідження, а не учасників. Але разом з цим жінки не хотіли б мати такий жорсткий секс у своєму житті.
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Анонімно у дослідженні взяли участь 122 людини – 61 чоловік і 61 жінка із 28 країн, середній вік респондентів 25 років. Кожен доброволець дивився мінімум один порнофільм за останні пів року.
Інші висновки вчених про перегляд порно
- Приблизно 53% людей надають перевагу невеликому прояву агресії в порнофільмах. Серед чоловіків – це 40%, серед жінок – 66%;
- Багатьом дівчатам агресія здається привабливою лише у контексті порно. Тобто для більшості жорстке порно — це відображення фантазій про домінування та відмову від контролю;
- Жінки частіше дивляться і БДСМ-ролики, а чоловікам стає скоріше дискомфортно і вони уникають цього жанру;
- Майже всіх респондентів збуджує агресія, яка приносить задоволення всім учасникам зйомки.