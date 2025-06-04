Померла за 8 днів: жінка заразилась небезпечною амебою після промивання носа

У Техасі померла 71-річна жінка після зараження рідкісною, але надзвичайно небезпечною амебою Naegleria fowleri. Інфікування сталось після того, як жінка промила носові пазухи водою з баку кемпінгового автофургона.

Зараження амебою

Перші важкі ознаки хвороби – підвищена температура, сильний головний біль і порушення свідомості – з’явилися на четвертий день після використання зараженої води, пише 24 Канал з посилання на People.

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Стан швидко погіршувався, згодом додалися судоми. На жаль, попри всі спроби лікарів, через вісім днів жінка помела. Лабораторні аналізи підтвердили: у спинномозковій рідині пацієнтки знайшли Naegleria fowleri.

Цей одноклітинний організм викликає рідкісний, але майже завжди смертельний первинний амебний менінгоенцефаліт. За даними Центру контролю і профілактики захворювань США (CDC), з 1962 року у країні зафіксовано лише 164 випадки такої інфекції – вижити вдалося лише чотирьом пацієнтам.

Що відомо про амебу, яка руйнує мозок

Naegleria fowleri зазвичай живе у теплій прісній воді – озерах, річках, гарячих джерелах. Також амебу можна зустріти у погано оброблених або недостатньо хлорованих басейнах. Вона живиться бактеріями, але потрапивши через ніс у людський організм, може спричинити смертельну небезпеку.

Перші симптоми зараження з’являються від 1 до 9 днів після потрапляння амеби в організм. Спочатку це різкий головний біль, лихоманка, нудота, блювання. На наступних стадіях розвиваються ригідність шийних м’язів, судоми, психічні розлади, галюцинації, а інколи й кома. Переважна більшість інфікованих помирає протягом 18 днів від появи симптомів.

Експерти наголошують: при промиванні носа варто використовувати лише стерильну або кип’ячену воду, щоб мінімізувати ризик подібного зараження.