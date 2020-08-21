Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова виробляти вакцину проти коронавірусу. Головне – домовитись з країнами, які їх розробляють.

Під час візиту в Миколаївську область Зеленський заявив, що в Україні є ряд лабораторій, які готові масово виробляти вакцину проти коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.

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Президент розповів, що нині МОЗ веде переговори з країнами-розробниками вакцин для того, аби організувати з ними співпрацю. За його словами, якщо переговори пройдуть вдало, то Україна зможе долучитися до виготовлення вакцини.

Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. До медиків, вчених – немає питань. Вони молодці. Не було ніяких лабораторій для виробництва вакцин. Зараз у нас вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти. І ми розмовляємо вже з деякими країнами. Якщо нам вдасться домовитися з країнами, ми готові її масово виробляти,

– заявив Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, якщо Україна почне виробляти вакцину проти коронавірусу, то це покриє не лише потреби нашої країни, а й інших держав.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу