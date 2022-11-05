Моряк Папай має рацію: шпинат справді робить нас сильнішими

Листова зелень належить до найбільш здорових і корисних продуктів внаслідок високого вмісту нітратів, магнію, калію, заліза та інших важливих елементів.

Нітрати, якими багата листова зелень, перетворюються в організмі на оксид азоту, який сприяє розширенню судин, збільшенню вмісту кисню в крові та запобігає утворенню тромбів. Автори нового дослідження оцінили вплив споживання продуктів із високим вмістом нітритів та м'язовими функціями.

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Нове дослідження користі зелені

Вчені проаналізували дані про стан здоров'я та харчові звички понад 3,7 тисячі австралійців, які протягом 12 років брали участь у національному дослідженні діабету, ожиріння та способу життя. У тих, хто споживав найбільше продуктів з нітратами, м'язова сила нижніх кінцівок була на 11% вищою порівняно з тими, хто рідше додавав у свій раціон листову зелень. Це позначається, зокрема, на швидкості ходьби, яка в любителів шпинату та пекінської капусти виявилася на 4% вищою порівняно з іншими добровольцями.

Автори дослідження також оцінили фізичну активність усіх учасників та виявили, що листова зелень сприяє зміцненню м'язової сили незалежно від того, чи займалися спортом ті, хто її регулярно споживає. За словами вчених, оксид азоту розслабляє та розширює кровоносні судини, ефективно забезпечуючи доставку кисню до м'язової тканини.

Скільки зелені потрібно їсти

Достатньо вживати одну чашку листову зелені на день, щоб отримати велику користь для здоров'я опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи,

– прокоментував результати дослідження доктор Марк Сім.

Він також зазначив, що багаті на нітрати продукти набагато корисніші, ніж харчові добавки з цими елементами. Крім того, зелень містить інші необхідні для здоров'я вітаміни і мінерали.