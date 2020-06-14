Сезон відпусток так і не розпочався через непевну ситуацією з коронавірусом. Але усі ми все ж сподіваємося потрапити на море ще цього літа чи хоча б осені. Для багатьох людей – це сигнал для схуднення. Та чи справді усім потрібно худнути?

24 канал вирішив розставити крапки над і. До вашої уваги методологія вимірювання Індексу здорової ваги.

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А якщо говорити у контексті: головне – бути фізично активними й психічно здоровими, то можна дорікнути у тому, що не дбаємо про власне здоров’я.

Якою повинна бути здорова вага

Щоб виявити, чи є проблеми з вагою, то варто врахувати індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон. Але опиратися на лише вагу – недостатньо.

Здоровий індекс маси тіла — співвідношення ваги до квадрата зросту — коливається від 18.5 до 24.9. Досить багато людей мають насправді здорову вагу, але вважають себе "жирними" (жінки) чи "дрищами" (чоловіки) і прагнуть свою вагу змінити, хоча особливої потреби не має.

Надмірна вага визначається ІМТ 25 – 29.5. Ожиріння має три ступені, і починається з ІМТ 30 та більше. ІМТ, менший за 18.5, є замалим.

До прикладу: вага = 68 кг, висота = 165 см (1,65 м)

Розрахунок: 68 ÷ (1,65)2 = 24,98.

Співвідношення талії до стегон може розповісти про загрозу вісцерального ожиріння.

Талія має бути менша за стегна. У чоловіків співвідношення талії до стегон має бути 0.9 чи менше, а в жінок – 0.85 чи менше. Вісцеральне ожиріння — це суттєвий ризик серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та еректильної дисфункції.

Для жінок брак жиру небезпечний, адже жирова тканина виділяє чи змінює низку гормонів. В жінок із надто низьким вмістом жиру в тілі може початися дисменорея — порушення менструального циклу чи його припинення.

Саме від спадковості залежить розподіл жиру в тілі. Наприклад, великий бюст і відсутність тонкої талії, або худорляві плечі, але великі сідниці – це все залежить від щільності рецепторів гормонів на різних частинах тіла. У цих випадках тяжко "робити талію" або "худнути в ногах" – краще прийняти своє тіло і дбати про своє здоров’я.

Головне завдання – це дотримувати правильні пропорції талії та ваги у нормальних межах.