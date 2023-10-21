Вживання ЛСД значно зростає серед людей на керівних посадах: небезпечна тенденція
Джерело:Substance Use & Misuse
Наркотики не можуть бути "легкі" чи важкі". Наркотичні речовини шкодять здоров'ю однаково. Але фахівці виявили загрозливу тенденцію: зростання вживання ЛСД (діетиламід лізергінової кислоти) серед бізнес-менеджерів.
Дослідження проводили американські вчені, воно охоплює дані про стиль життя 186 тисяч людей. Результати аналізу опублікували в журналі Substance Use & Misuse.
Дивіться також Все ж шкодить: вживання марихуани підвищує ризик хвороб серця
Учені помітили тенденцію: вживання ЛСД може бути поширеним явищем серед людей, які находяться вище в ланці менеджменту.
Вживання ЛСД зростало серед штатних працівників з кожним роком. Однак найбільш дивовижним відкриттям було те, що це зростання було ще більш помітним серед бізнес-менеджерів. Цікаво, що відбувалось це незалежно від статі,
– ідеться в дослідженні.
Це може пояснюватися зміною сприйняття ризиків ЛСД, водночас вчені підкреслюють, що дослідження обмежено 2006 – 2014 роками.
Ризики вживання ЛСД
Передусім потрібно розуміти, що організм різних людей реагує на марки по-різному, якими будуть дія та наслідки вживання ЛСД, навіть одноразового, передбачити неможливо.
Одні – під дією марки зберігають критичність мислення, усвідомлюють, що перебувають під дією галюциногена. Втім дехто може відчути значно сильніший вплив від такої ж дози. Навіть з першого разу вживання цього наркотику може виникнути важкий наркотичний психоз, незворотна зміна свідомості.
Якщо ж людина схильна до психічних, неврологічних розладів ЛСД виступає в ролі тригера і може провокувати розвиток захворювання або його перехід з прихованої форми в активну.