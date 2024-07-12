Чому збільшуються лімфатичні вузли та коли з цим треба звернутись до лікаря

Збільшені лімфатичні вузли завжди викликають тривогу. Цей симптом у багатьох асоціюється з онкологією. Збільшення лімфовузлів може бути ознакою раку. Однак є десятки інших хвороб, які можуть призводити до того ж.

У лімфовузлах виробляються спеціальні клітини – лімфоцити. Вони допомагають імунній системі нейтралізувати уламки старих або пошкоджених клітин, чужорідні білки та різні інфекції.

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Чому збільшуються лімфовузли

У середньому нормальний розмір лімфовузла становить не більше 1 сантиметра. Лімфатичні вузли можуть збільшуватися у відповідь на практично будь-які зміни. Хвороба, рана, отруєння, опік, зміна клімату – лімфовузли відразу реагують на незвичний стан.

Найчастішими причинами збільшення лімфовузлів є:

інфекції дихальних шляхів;

інфекції, що передаються статевим шляхом;

шкірні інфекції;

туберкульоз;

ВІЛ;

онкологія.

На що звертати увагу при збільшенні лімфовузлів

Ось кілька критеріїв, за якими можна самостійно оцінити стан зі збільшенням лімфовузлів.

Локальне чи системне збільшення. Якщо на фоні застуди або болю в горлі у вас збільшилися шийні лімфовузли, то точно немає приводу для паніки. Те саме можна сказати щодо підщелепних лімфовузлів, які гостро реагують на багато проблем із зубами.

Через деякий час після одужання розмір лімфатичних вузлів знову прийде до норми. Однак якщо один лімфовузол або група збільшилися на тлі нормального здоров'я, йдіть до лікаря. Почати краще з терапевта, при необхідності він направить вас до хірурга чи онколога.

Якщо збільшення лімфатичних вузлів генералізоване, тобто спостерігається по всьому тілу, це може бути симптомом ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, саркоїдозу, хвороби Кавасакі та інших аутоімунних захворювань.

За цих хвороб імунітет починає атакувати власний організм. У разі генералізованого збільшення лімфовузлів варто звернутись до імунолога.

Тривалість збільшення. Якщо лімфатичні вузли ростуть постійно або не стають меншими протягом кількох місяців, це привід проконсультуватися з терапевтом і зробити УЗД лімфовузлів.

Також варто здати загальний аналіз крові, оскільки лімфовузли, які збільшуються, в деяких випадках є ознакою злоякісних захворювань кровотворної або лімфатичної системи.

Зв'язок із джерелом проблеми. Як правило, першими на патологічний процес відповідатимуть лімфовузли, які розміщуються максимально близько до джерела проблеми.

Наприклад, якщо у людини інфекція, що передається статевим шляхом, і вогнище запалення десь нижче за пояс, то відреагують пахові лімфовузли. Якщо збільшені шийні лімфовузли, то причина, швидше за все, пов'язана із запаленням у зубах, горлі чи вухах.

Але якщо болить один орган, а збільшені лімфовузли промацуються зовсім в іншій частині тіла, це симптом, що вимагає додаткових досліджень. Наприклад, при злоякісних новоутвореннях шлунка можуть збільшуватись надключичні лімфовузли.

Запалення та біль. Про всі лімфовузли, які виступають на поверхню шкіри, заведено говорити, що вони запалені. Насправді запаленими лімфовузли будуть за наявності болю, почервоніння, набряку та підвищеної температури шкіри над ними.

Що означає болючість лімфовузлів. Одні кажуть, що рак не болить, тому біль у лімфовузлах унеможливлює онкологічне захворювання. Інші, навпаки, стверджують, що якщо болить, значить, точно рак.

Насправді обидва ці твердження далекі від істини. Будь-яка пухлина, у тому числі в лімфовузлах, болить тільки якщо тисне на нервові закінчення. Якщо ж лімфовузол розміщуються далеко від них, то навіть при великому розмірі пухлини людина не відчуватиме жодного болю.